Alibaba Group Aktie fällt auf 110,60€ - 05.03.2026

Die Alibaba Group Aktie notiert aktuell bei 110,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,32 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,80 € entspricht. Die Talfahrt der Alibaba Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,05 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 110,60€, mit einem Minus von -3,32 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Alibaba Group Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -18,68 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Alibaba Group auf -14,92 %.

Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,52 % 1 Monat -18,56 % 3 Monate -18,68 % 1 Jahr -11,02 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 264,04 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Alibaba Group

JD.com, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,60 %. Tencent notiert im Minus, mit -0,48 %. Sea (A) notiert im Plus, mit +0,53 %. PDD Holdings Incorporation (A) (A) legt um +0,23 % zu

Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.