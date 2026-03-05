    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    Krieg weitet sich aus und bremst die Kurse

    Aktien Frankfurt Ausblick - Krieg weitet sich aus und bremst die Kurse
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung vom Vortag am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag nicht fortsetzen. Der Krieg im Nahen Osten zieht mit neuen Angriffen immer weitere Kreise. Das dürfte Investoren von Aktienkäufen abhalten, zumal auch die Preise für Öl und Gas wieder steigen. Der X-Dax signalisierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen 0,3 Prozent schwächeren Dax bei 24.133 Punkten. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte nachgeben.

    In der Nacht auf den heutigen Donnerstag flogen die USA und Israel weiter Angriffe im Iran, Teheran griff erneut kurdische Gruppen im benachbarten Irak an und das israelische Militär bombardierte weiter Ziele im Libanon. Zudem nahmen die Befürchtungen zu, dass Israel erneut eine Bodenoffensive in seinem nördlichen Nachbarland beginnen könnte.

    Obendrein wurde eine Explosion an einem Tanker im Persischen Golf gemeldet, was die Sorgen um die Handelsschifffahrt neu befeuerte. Die Folge sind wieder steigende Preise für Energieträger. Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management liegt das Problem nicht im getroffenen Tanker selbst, sondern in der Erkenntnis, dass die Kriegshandlungen neben Militäranlagen nun offenbar auch den globalen Handel ins Visier nehmen.

    Hierzulande läuft die Saison der Quartalsbilanzen auf vollen Touren. Der Chemie- und Pharmakonzern Merck rechnet in diesem Jahr mit einem Gewinnrückgang. Das kommt schlecht an, die Aktien büßten im vorbörslichen Handel auf Tradegate sechs Prozent ein. Auch der Logistikriese DHL gab einen verhaltenen Ausblick, der Kurs verlor 1,5 Prozent.

    In der zweiten Reihe kamen die Prognosen von LEG Immobilien besser an, die Gesellschaft peilt für 2026 einen operativen Rekordgewinn an. Die Papiere legten um drei Prozent zu. Aktien des Autozulieferers Dürr verloren drei Prozent. Hier enttäuschte laut Händlern die Prognose für den Auftragseingang in diesem Jahr./bek/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 48,06 auf Tradegate (05. März 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -8,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 54,77 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -7,63 %/+31,96 % bedeutet.




    8 im Artikel enthaltene Werte
    Die Erholung vom Vortag am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag nicht fortsetzen. Der Krieg im Nahen Osten zieht mit neuen Angriffen immer weitere Kreise.
