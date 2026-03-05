    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDuerr AktievorwärtsNachrichten zu Duerr
    Maschinenbauer Dürr zeigt sich eher vorsichtig für 2026

    Foto: Dürr AG

    BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr blickt vorsichtig auf das laufende Jahr. Der Erlös soll 2026 3,9 bis 4,3 Milliarden Euro erreichen, wie das Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage der endgültigen Zahlen für 2025 mitteilte. 2025 war der Umsatz im fortgeführten Geschäft im Jahresvergleich um 2,9 Prozent auf 4,17 Milliarden Euro geschrumpft. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie vor Sondereffekten sollen von den Erlösen im laufenden Jahr 5 bis 6,5 Prozent hängen bleiben. 2025 legte das bereinigte Ebit im fortgeführten Geschäft um knapp 19 Prozent auf 232,4 Millionen Euro, womit sich eine Marge von 5,6 Prozent ergab. Das Unternehmen hatte bereits Mitte Februar Eckdaten für 2025 bekanntgegeben.

    Bei den Umsatzplänen stützt sich Dürr auf den Auftragseingang, der 2025 im fortgeführten Geschäft allerdings um fast 18 Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro zurückging.

    Unter dem Strich fiel im vergangenen Jahr im fortgeführten Geschäft ein Verlust von 50 Millionen Euro an, nach einem Gewinn von 62,4 Millionen Euro 2024. Das Unternehmen begründete dies mit Belastungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts.

    Im Gesamtkonzern machte das Unternehmen jedoch dank eines Buchgewinns aus dem Ende Oktober vollzogenen Verkauf des Geschäfts einen Überschuss von 206,4 Millionen Euro. Den Geschäftsbericht will Dürr am 26. März veröffentlichen./mne/mis

