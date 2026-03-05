BYD Aktie knickt ein - 05.03.2026

Mit einer Performance von -3,07 % musste die BYD Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,54 %, geht es heute bei der BYD Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei BYD insgesamt ein Minus von -7,50 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die BYD Aktie damit um -3,39 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei BYD auf -5,74 %.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,39 % 1 Monat +3,40 % 3 Monate -7,50 % 1 Jahr -27,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Aktienkurs, Bewertung sowie fundamentale/technische Treiber. Einige warnen vor Nachkäufen wegen eines belasteten chinesischen Markts und Kursen deutlich unter 10 Euro. Andere hoffen auf Erholung durch Blade2, niedrigere Kosten und bessere Margen dank Schnellladefähigkeit. Auslandsgeschäft wächst stärker als China; Tec-Day-Neuheiten sowie LiDAR/Autonomie gelten als mögliche Kursimpulse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,66 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von BYD

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,80 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,02 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,36 %. Xylem verliert -0,04 % NIO notiert im Minus, mit -0,72 %. Stellantis notiert im Plus, mit +0,42 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.