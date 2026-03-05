Besonders beachtet!
Diginex Aktie mit starker Tagesperformance - 05.03.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Diginex Aktie bisher um +8,21 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Diginex Aktie.
Diginex Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.03.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Diginex Aktie. Mit einer Performance von +8,21 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +16,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Diginex Aktie. Nach einem Plus von +16,52 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 0,5800€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Diginex in den letzten drei Monaten Verluste von -93,18 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um +1,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Diginex -84,50 % verloren.
Diginex Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,64 %
|1 Monat
|-38,61 %
|3 Monate
|-93,18 %
|1 Jahr
|-94,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Diginex Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Diginex-Aktie: Der Kurs bewegt sich um die 0,50-Euro-Marke, mit Tiefstständen um 0,52 Euro und vereinzelten Käufen bei ca. 0,48–0,49 Euro. Es wird über Stop-Losses, Einstiegskurse und ein mögliches Insolvenzrisiko diskutiert. Technisch dominiert der Abwärtstrend; erst ein Anstieg über etwa 0,72 USD bzw. 0,89 USD könnte neue Hoffnungen wecken. Shorts/Days-to-cover bleiben aus Sicht der Nutzer begrenzt.
Zur Diginex Diskussion
Informationen zur Diginex Aktie
Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mio. € wert.
Diginex Aktie jetzt kaufen?
Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.