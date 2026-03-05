Diginex Aktie mit starker Tagesperformance - 05.03.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Diginex in den letzten drei Monaten Verluste von -93,18 % verkraften.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Diginex Aktie. Mit einer Performance von +8,21 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +16,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Diginex Aktie. Nach einem Plus von +16,52 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 0,5800€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um +1,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Diginex -84,50 % verloren.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,64 % 1 Monat -38,61 % 3 Monate -93,18 % 1 Jahr -94,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Diginex Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Diginex-Aktie: Der Kurs bewegt sich um die 0,50-Euro-Marke, mit Tiefstständen um 0,52 Euro und vereinzelten Käufen bei ca. 0,48–0,49 Euro. Es wird über Stop-Losses, Einstiegskurse und ein mögliches Insolvenzrisiko diskutiert. Technisch dominiert der Abwärtstrend; erst ein Anstieg über etwa 0,72 USD bzw. 0,89 USD könnte neue Hoffnungen wecken. Shorts/Days-to-cover bleiben aus Sicht der Nutzer begrenzt.

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mio. € wert.

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.