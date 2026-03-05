Heute am 05.03.2026: Gitlab Registered (A) Aktie im Rampenlicht

Einen starken Börsentag erlebt die Gitlab Registered (A) Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 21,500€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Gitlab Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,52 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 21,500€, mit einem Plus von 0,00 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

GitLab bietet eine umfassende DevOps-Plattform, die den gesamten Softwareentwicklungszyklus abdeckt. Es konkurriert mit GitHub und Atlassian, hebt sich jedoch durch seine integrierte Lösung ab, die alle Phasen der Softwareentwicklung in einer Plattform vereint.

Obwohl sich die Gitlab Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -39,67 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gitlab Registered (A) Aktie damit um -6,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Gitlab Registered (A) -38,54 % verloren.

Gitlab Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,81 % 1 Monat -29,61 % 3 Monate -39,67 % 1 Jahr -63,58 %

Informationen zur Gitlab Registered (A) Aktie

Es gibt 150 Mio. Gitlab Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,22 Mrd. € wert.

Gitlab Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gitlab Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gitlab Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.