Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1607 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Am Devisenmarkt bleibt der Krieg im Nahen Osten mit den starken Preisbewegungen bei Öl und Gas vorerst das bestimmende Thema.

Bei den Öl- und Gaspreise zeigte sich seit Mittwoch eine Beruhigung, aber noch keine nachhaltige Entspannung. Der US-Dollar bleibt daher nach Einschätzung von Marktbeobachtern vorerst als Krisenwährung gefragt, während der Euro im Gegenzug unter Druck steht.