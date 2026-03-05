BARCLAYS stuft Broadcom auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe eine hohe Hürde genommen und den ersten Aufschlag gemacht für die im Geschäftsjahr 2027 angepeilten 100 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Halbleitern, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,09 % und einem Kurs von 289,4EUR auf Tradegate (05. März 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom O'Malley

Analysiertes Unternehmen: Broadcom

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



