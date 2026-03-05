JPMORGAN stuft LEG Immobilien auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Overweight" belassen. Die im Rahmen der Erwartungen liegenden Resultate 2025 sollten die Aktien stützen, schrieb Neil Green am Donnerstag. Die Immobiliengesellschaft entwickle sich ordentlich./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 67,60EUR auf Tradegate (05. März 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Neil Green

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 91

Kursziel alt: 91

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

