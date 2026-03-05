AKTIE IM FOKUS
Ströer fallen - JPMorgan: Gewinnprognose enttäuscht
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von Ströer stehen die Zeichen für eine Fortsetzung der Erholung am Donnerstag schlecht. Auf Tradegate gaben der Kurs nach der Vorlage von Geschäftszahlen für 2025 um 2,5 Prozent auf 33,30 Euro nach in Relation zum Xetra-Schlusskurs am Mittwoch. Anfang Februar waren sie mit 31,75 Euro auf den tiefsten Stand seit 2015 gefallen und konsolidieren seitdem knapp über diesem Tief.
"Der Ausblick für 2026 enttäuscht, lautete ein erstes Fazit von Marcus Diebel von JPMorgan. Der Prognose eines weitgehend stabilen bereinigten Ergebnisses stehe eine Konsensschätzung gegenüber, die auf ein Wachstum von 8 bis 9 Prozent hinauslaufe. Das dürfte für den Aktienhandel am Donnerstag der wesentliche Kurstreiber sein, so der Analyst./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 33,35 auf Tradegate (05. März 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -4,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,79 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +29,95 %/+121,87 % bedeutet.
