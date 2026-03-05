Ströer fallen - JPMorgan: Gewinnprognose enttäuscht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 33,35 auf Tradegate (05. März 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -4,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,79 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +29,95 %/+121,87 % bedeutet.