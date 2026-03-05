    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Erste Flüge israelischer Rückkehrer in Tel Aviv gelandet

    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Am sechsten Tag des Kriegs in Nahost sind auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv erste Flüge mit israelischen Rückkehrern gelandet. Die israelischen Fluggesellschaften El Al und Israir teilten mit, eine Kampagne zur Rückführung ihrer Fluggäste in ihre Heimat habe damit begonnen. Ein Pilot von El Al sprach von einem "bewegenden Moment für uns alle".

    El teilte mit, in den kommenden Tagen seien weitere Flüge geplant. Nach Beginn des Kriegs am Samstag hatte Israel zunächst seinen Luftraum für zivile Flugzeuge gesperrt. Die Rückführungsaktion für Reisende, die im Ausland gestrandet waren, gilt allerdings zunächst nur für israelische Fluggesellschaften und deren Kunden. Die Zahl der Flüge, die in Tel Aviv landen können, soll zunächst beschränkt bleiben, solange Raketenangriffe aus dem Iran und dem Libanon auf die Küstenmetropole andauern.

    Israir bietet ihren Kunden etwa Rückflüge aus verschiedenen europäischen Städten nach Tel Aviv an, darunter Rom, Berlin und Athen. Eine weitere Möglichkeit sind Flüge über den ägyptischen Grenzort Taba, von dem aus israelische Reisende dann mit Bussen nach Tel Aviv gebracht werden. Nach Medienberichten waren mit Kriegsbeginn rund 100.000 Israelis im Ausland gestrandet./le/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
