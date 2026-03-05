    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    ROUNDUP/Schwacher Dollar und Generika

    Merck erwartet Gewinnrückgang

    ROUNDUP/Schwacher Dollar und Generika - Merck erwartet Gewinnrückgang
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck stellt sich wegen harter Konkurrenz und des schwachen US-Dollars auf schwierige Zeiten ein. Dieses Jahr dürfte der Umsatz mit 20,0 bis 21,1 Milliarden Euro bestenfalls das Vorjahresniveau erreichen, teilte der Dax -Konzern mit. Im Tagesgeschäft erwartet das Unternehmen vor Sondereffekten mit 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro einen Ergebnisrückgang. Die Aktie geriet vorbörslich deutlich unter Druck. Analyst Richard Vosser von JPMorgan rechnet mit sinkenden Gewinnerwartungen am Markt für das laufende Jahr

    Erheblichen Gegenwind erwartet Merck vom schwachen Dollar, der unter US-Präsident Donald Trump deutlich an Wert verloren hat. Wegen seiner aggressiven Zollpolitik hat das Vertrauen in die Vereinigten Staaten an den Finanzmärkten gelitten, der Dollar ist zum Euro so schwach wie seit Jahren nicht. Da Merck rund ein Viertel seines globalen Jahresumsatzes in den USA macht, trifft das die Darmstädter spürbar. Dort beschäftigt der Konzern rund 14.000 Menschen - mehr als am Hauptsitz in Darmstadt. Zudem stellt sich Merck darauf ein, dass ab März US-Umsätze mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad wegfallen wegen des Wettbewerbs durch Nachahmerarzneien.

    Gewinn 2025 deutlich gesunken

    Schon im vergangenen Jahr hatten der schwache Dollar und Effekte bei asiatischen Währungen Merck belastet. 2025 ging der Umsatz um 0,3 Prozent auf 21,1 Milliarden Euro zurück, während der Gewinn im Tagesgeschäft nur leicht wuchs. Nach Steuern musste Merck einen Gewinnrückgang um rund 6 Prozent auf gut 2,6 Milliarden hinnehmen.

    "Wir haben 2025 erneut unsere Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt - trotz erheblicher geopolitischer Herausforderungen und starker Währungsgegenwinde", sagte die scheidende Merck-Chefin Belen Garijo, die Ende April Chefin des französischen Pharmakonzern Sanofi werden soll. Die Dividende für die Merck-Aktionäre soll mit 2,20 Euro je Anteil stabil bleiben./tav/als/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 121 auf Tradegate (05. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um -9,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 15,73 Mrd..

    Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 155,00EUR was eine Bandbreite von +6,82 %/+27,36 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    ROUNDUP/Schwacher Dollar und Generika Merck erwartet Gewinnrückgang
