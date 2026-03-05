Revolutionsgarden greifen Tanker im Persischen Golf an
TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden melden einen Angriff auf einen Öltanker im Norden des Persischen Golfs. Auf dem Webportal der Garden heißt es weiter, das Schiff stehe in Flammen.
Die Revolutionsgarden erneuerten ihre Drohung, im Kriegsfall die Straße von Hormus zu kontrollieren. Schiffe der USA, Israels, europäischer Staaten und ihrer Verbündeten hätten keine Erlaubnis für eine Durchfahrt und würden angegriffen.
Im weltweiten Energiehandel spielt die Straße von Hormus eine wichtige Rolle. Durch dieses Nadelöhr vor der Küste des Irans fährt rund ein Fünftel der globalen Öltransporte. Jede Störung dort kann die Energiepreise steigen lassen./da/DP/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Dadurch stauen sich die Schiffe in der Straße von Hormus.
Mit dem Entzug des Versicherungsschutzes haben die führenden Schiffsversicherer eine zusätzliche "Blockade" errichtet. Sieben der führenden Haftpflicht-Versicherer der Reederei-Branche, die im Verband IGP&I organisiert sind, haben angesichts der Militärschläge gegen den Iran die Deckung von Kriegsschäden in der Golf-Region ausgesetzt .