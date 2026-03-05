Kingman beauftragt Burgex mit der Durchführung von untertägigen Probenahmen und einer technischen Neubewertung in der Mine Rosebud

Vancouver, British Columbia – 5. März 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (Frankfurt: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Burgex Mining Consultants mit der Durchführung von untertägigen Probenahmen beauftragt hat, um Material für Mineralaufbereitungs- und metallurgische Testarbeiten im Rahmen eines mehrstufigen technischen Neubewertungsprogramms in der historischen Mine Rosebud zu gewinnen, die Teil des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Mohave in Arizona ist.

Ziel des Programms ist es, (i) die unterirdische Geometrie und die Erzgangaufschlüsse zu dokumentieren, die innerhalb der historischen Abbaustätten weiterhin zugänglich sind, und (ii) unterirdisches Material für Laboruntersuchungen zu Mineralverarbeitung und Metallurgie gemäß festgelegten Protokollen zu gewinnen. Das Unternehmen will die daraus resultierenden unterirdischen Aufzeichnungen und Untersuchungsergebnisse nutzen, um die aktuellen geologischen Auswertungen zu verfeinern und die Entscheidungen zu den nächsten Explorationsschritten zu steuern.

Abbildung 1 – Mitarbeiter von Burgex führen während eines kürzlichen Besuchs vor Ort eine Oberflächeninspektion und Sicherheitsbewertung im Bereich des historischen Förderschachts der Mine Rosebud durch.

Begründung

Rosebud wurde vor mehr als 140 Jahren entdeckt und vor allem in den späten 1920er- und frühen 1930er-Jahren fanden hier mit Unterbrechungen Gold- und Silberbergarbeiten statt. Die historischen Abbaustätten dienen als direkter Nachweis, wie der Abbau durch das Erzgangsystem vorangeschritten war, also, wo die Erschließung vorangetrieben wurde, wo der Kammerbau erfolgte, wo Material zurückgelassen wurde und wo die Arbeiten schließlich eingestellt wurden.

Simon Studer, Interims-CEO, President und Direktor, sagt dazu: „Eine der direktesten Methoden, um zu klären, was die historischen Arbeiten offenbaren können, also wo der Abbau vorangeschritten ist, wo er aufgehört hat und was die Erschließung damals möglicherweise eingeschränkt hat, ist es, Material aus mehreren unterirdischen Aufschlüssen zu gewinnen und es Untersuchungen zur Mineralverarbeitung und Metallurgie zu unterziehen.“ Er meint weiter: „Das Ziel ist es, die Unsicherheiten in Bezug auf Kontinuität, Variabilität und metallurgische Reaktion zu verringern – einschließlich potenzieller Unterschiede zwischen Oxiden und Sulfiden.“

Umfang der Arbeiten und Zeitplanüberlegungen

Das unterirdische Probenahme- und technische Bewertungsprogramm ist als mehrstufige Kampagne ausgelegt, die geologische Dokumentationen, Messungen mit hoher Genauigkeit und Materialcharakterisierungen aus zugänglichen Bereichen der historischen Abbaustätten umfasst.

Zu den wichtigsten Elementen gehören:

- Zugang zu und Bewertung der untertägigen Abbaustätten: Die Arbeiten beginnen in den zugänglichen Bereichen auf der 100-Fuß-Sohle, wobei der Zugang zu weiteren Sohlen je nach den Bedingungen im Untergrund bewertet wird.

- LiDAR-Vermessung: Dreidimensionale Erfassung von Schächten, Stollen und Abbaustrossen zur Einrichtung einer Vermessungskontrolle und zur Erstellung einer dauerhaften Aufzeichnung des Untergrunds.

- Metallurgische Untersuchungen: Das unter Tage gewonnene Material wird für Untersuchungen zu Mineralverarbeitung und Metallurgie bei einem Labor eingereicht.

Die Abfolge des Programms und der Zugang werden von Sicherheitsaspekten unter Tage und den während der Arbeiten vorgefundenen Standortbedingungen bestimmt. Die Mobilisierung der Crew von Burgex wird vorbehaltlich der endgültigen Sicherheitsplanung und Genehmigungen voraussichtlich am oder um den 11. März 2026 erfolgen.

Frühere unterirdische Erkundungsphasen

Anfang 2020 gelangte Burgex auf die 100-Fuß-Sohle und entnahm 17 Gesteinsproben. Aufgrund von Hindernissen im Schacht war zu diesem Zeitpunkt kein Zugang unterhalb dieser Sohle möglich. Die gemeldeten Analyseergebnisse umfassten Werte von bis zu 252 g/t Gold und 341 g/t Silber auf 0,46 Metern (siehe Pressemitteilung vom 14. Mai 2020). Diese Proben wurden von ALS Laboratories in Reno analysiert.

Im Rahmen eines anschließenden Programms im Jahr 2020 wurde der Trümmerschutt unterhalb der 100-Fuß-Sohle beseitigt und so Zugang zur 200-Fuß-Sohle geschaffen. Die Schlitzprobenahmen während dieser Phase lieferten Analyseergebnisse von bis zu 688 g/t Gold und 468 g/t Silber auf 0,18 Metern (siehe Pressemitteilung vom 19. Mai 2020).

Abbildung 2 – Längsschnitt der historischen Abbaustätten der Mine Rosebud mit den interpretierten Erzgangblöcken, der historischen untertägigen Erschließung und den Standorten früherer Probenahmen. Die Werte in Rot wurden von Burgex im Rahmen der untertägigen Probenahmeprogramme im Jahr 2020 erhoben. Alle Werte sind in Au (g/t)/Ag (g/t) angegeben.

Diese Programme lieferten hochgradige Ergebnisse innerhalb der zugänglichen Abbaustätten und trugen zur Planung und Abfolge der aktuellen mehrphasigen untertägigen Neubewertung bei.

Technischer Haftungsausschluss

Die hierin erwähnten historischen untertägigen Probenahmen, einschließlich Stichproben und Schlitzproben, haben selektiven Charakter und sind möglicherweise nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung. Die gemeldeten Analyseergebnisse sollten nicht als Hinweis für die Gehaltskontinuität, das Tonnagepotenzial oder die wirtschaftliche Rentabilität erachtet werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek, M.Sc., CPG, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und freigegeben. Herr Peek ist Direktor von Kingman Minerals Ltd.

ÜBER

Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS) ist ein börsennotiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edelmetallvorkommen in Nordamerika gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die historische Mine Rosebud in den Music Mountains in Mohave County (Arizona), die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. In den 1880er-Jahren wurden in diesem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt, die vor allem in den späten 1920er und 1930er-Jahren abgebaut wurden. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Hauptschacht sowie Stollen, Aufbrüche und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Simon D. Studer

Interims-CEO, President & Direktor

simondavidstuder@gmail.com

Tel: +41 77 459 16 20

Corporate Office

Tel: +1 (604) 685-7720

E-Mail: info@kingmanminerals.com

Web: www.kingmanminerals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zum geplanten Umfang, dem Zeitplan, der Mobilisierung, dem Zugang zum Untergrund, der Gewinnung, den Probenahmen, den Labor- und metallurgischen Untersuchungen sowie zu den erwarteten Ergebnissen des untertägigen Programms. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und vernünftigen Annahmen des Managements, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen abweichen, einschließlich Genehmigungs- und Regulierungsanforderungen, unterirdische Bedingungen, Sicherheit und Zugangsbeschränkungen, Verfügbarkeit und Leistung von Auftragnehmern, Laborkapazitäten und Bearbeitungszeiten sowie allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Kingman Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 0,066EUR auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.