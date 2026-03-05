    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProspect Prediction Markets AktievorwärtsNachrichten zu Prospect Prediction Markets
    Prospect Markets gibt KI-Kooperation mit ASAPI.AI zur Sondierung der Modellierung von Prognosemärkten bekannt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Calgary, Kanada – 5. März 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT | OTCID: MKTSF | FWB: DEP) („Prospect Markets“ oder „Prospect“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine Kooperation mit der KI-Forschungs- und Technologiefirma ASAPI.AI bekannt zu geben, bei der es um die Sondierung der Entwicklung von Prognosemodellen auf Basis maschinellen Lernens zur Unterstützung der sich weiterentwickelnden Prognosemarktstrategie des Unternehmens geht.

     

    Die Zusammenarbeit ist als Design- und Evaluierungsinitiative mit begrenztem Umfang strukturiert, in deren Rahmen die Vertragsparteien die mögliche Anwendung von KI-gestützten Prognosemodellen auf ereignisgesteuerte Märkte bewerten werden. Die Initiative soll die Entwicklung von „Proof of Concepts“ (Machbarkeitsnachweisen) unterstützen und im Erfolgsfall Informationen für den potenziellen Einsatz solcher Modelle im Bereich der von Prospect geschaffenen Prognosemarktplattform Prospect Markets liefern.

     

    Über ASAPI.AI

     

    ASAPI.AI ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz, das sich darauf spezialisiert hat, cloudbasierte Systeme zu bauen, die Modelle des maschinellen Lernens für die Prognose und Entscheidungsfindung im Falle von Unsicherheiten autonom trainieren und hosten. Die Plattform des Unternehmens ist dafür konzipiert, skalierbare Experimente mit und Evaluierungen von Wahrscheinlichkeitsmodellen in realen Anwendungsfällen zu unterstützen.

     

    ASAPI.AI wurde von Dr. Qingchen Wang gegründet und Dr. Stefano Ermon ist beratendes Gründungsmitglied. Beide sind anerkannte Forscher auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens.

     

    Dr. Wang ist ein KI-Forscher mit Fachkenntnissen in den Bereichen probabilistische Inferenz, großformatige Modellierung und angewandte Systeme des maschinellen Lernens und außerdem ein Kaggle Grandmaster. Dr. Ermon ist Professor für Computerwissenschaften an der Universität Stanford, wo sein Forschungsschwerpunkt auf Wahrscheinlichkeitsmodellierung, Deep Learning sowie KI-Systemen für die Entscheidungsfindung bei Unsicherheiten liegt.

     

    Prognosemodelle und strategische Überlegungen

     

    Prognosemodelle sind rechnergestützte Systeme, die sowohl historische Daten als auch Echtzeitdaten analysieren, um die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Ereignisse abzuschätzen. In Prognosemärkten können solche Modelle zur Unterstützung der Marktkalibrierung, zur Bewertung von Informationssignalen und zum besseren Verständnis der Entwicklung von Wahrscheinlichkeiten beim Auftauchen neuer Informationen am Markt eingesetzt werden.

