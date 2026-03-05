ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Broadcom auf 'Overweight' - Ziel 500 Dollar
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe eine hohe Hürde genommen und den ersten Aufschlag gemacht für die im Geschäftsjahr 2027 angepeilten 100 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Halbleitern, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:07 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie
Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,54 % und einem Kurs von 290,7 auf Tradegate (05. März 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +4,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Bil..
Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 386,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +1,78 %/+72,50 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 500 US-Dollar
Laut Morningstar ist Cathie Wood bzw. deren Fonds ARK Innovation einer der größten Vermögensvernichter.
KI wird allgegenwärtig (unsichtbar)
In 10–15 Jahren:
KI ist kein Produkt mehr, sondern Infrastruktur wie Strom oder Internet
Sie steckt in:
jedem Job
jeder Software
fast jeder Entscheidungskette
Wer ohne KI arbeitet, wird sich anfühlen wie jemand ohne Computer heute.
Deshalb wird sich das Ganze auch bezahlt machen, selbst für Open AI..geht gerade erst los..
Hi, Ich würde hier vorsichtig sein mit einem längeren Short, die Zahlen werden sicherlich gut und kürzlich hat das Haus Jefferies die Broadcom als absoluten Top-Favorit im Tech-Sektor bezeichnet. Übrigens erstaunlich, wie wenige hier über dieses Spitzenunternehmen diskutieren.