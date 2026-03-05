Barclays belässt Broadcom auf 'Overweight' - Ziel 500 Dollar

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,54 % und einem Kurs von 290,7 auf Tradegate (05. März 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +4,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Bil..

Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 386,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +1,78 %/+72,50 % bedeutet.