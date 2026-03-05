Nahost-Krieg weitet sich aus und bremst die Kurse

DAX............Nahost ist eskaliert
Aufgrund der aktuellen, geopolitischen Lage, verzichte ich auf
Pfeile zu möglichen Handelsrichtungen.
Letzter heutiger DAXkurs von L&S ist 24920
Dieser findet sich in jedem meiner charts und wird zeigen, was ab
diesem Niveau geschehen kann.
Fangen wir in meinem beliebten H1 an:
Bild:
//assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260301211042-chart-dax-01-03-2026a.jpg
Der Index wurde bereits am letzten Freitag von den Bären nach
Süden geführt, Stück für Stück runter durch die kleineren GDs bis
zum 50iger retrace.
Dort bei 25150 Punkten, stabilisierte es sich.
Dann kam das WE und bereits Samstag rutschte der DAX tiefer,
durch das 61iger bis runter zu den beschriebenen 24920 am
heutigen Tag.
Am 61iger hätte es unter normalen Bedingungen wieder nach Norden
gedreht. Gestern gab es wohl schon tiefere Kurse, welche aber
wieder nach oben zogen.
Gestern gab es wohl schon tiefere Kurse, welche aber wieder nach
oben zogen.
Da der Kurs unter dem 61iger retrace nun liegt, benötigen wir
eine größere Zeiteinheit.
Schauen wir uns das mal im daily unter angepassten retraces an:
Bild:
//assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260301211651-chart-dax-01-03-2026b.jpg
Hier sehen wir, das der Kurs zwischen dem 38iger und 50iger
retrace steckt. Aktuell über dem 50iger und somit ergäbe sich bei
Zug der Bären ein Ziel von mindestens 24839 Punkten. Da das
61iger als Umkehr nach oben dienen könnte, schließe ich einen
weiteren Abverkauf nicht aus, obwohl MACD auf KAUFEN steht und
der RSI neutral ist. Die 20iger im daily ist letzte Woche wieder
über die 30iger gestiegen und da alle kleineren GDs steigend über
der 200er liegen, ist dieses bullisch zu werten. Aufgrund IRAN
würde ich aber nicht darauf wetten.
Mal schauen was der chart im weekly uns mitteilen wil:
Bild:
//assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260301212436-chart-dax-01-03-2026c.jpgl
Hier sehen wir, das quasi noch keine Korrektur stattgefunden hat.
Der aktuelle Kurs liegt sogar minimal höher als das 23iger
retrace (nomanslandmarke).
MACD und RSI stehen auf KAUFEN, somit bullisch zu werten. Nehmen
wir den weekly und träumen von einer Korrektur, so müsste diese
bis runter in den Bereich zwischen dem 50iger (24223) und 61iger
(23919) retrace führen. Somit haben wir noch ordentlich Platz
nach unten und wenn dieses kurzfristig geschieht, wäre die
Börsenwelt noch in Ordnung. Aber da braut sich etwas zusammen,
ein user hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, das er
zumindest auf Jahressicht die Marke irgendwann bei 17000 sieht.
Das sagt der chart dazu in der Monatsansicht:
Bild:
//assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260301213103-chart-dax-01-03-2026d.jpg
Und siehe da, oh Wunder, MACD mit zusammengefallenem Kaufsignal,
man könnte auch schreiben, Vorbereitung zum Verkauf. Unterstützt
wird diese Annahme durch den RSI der hier >80 ist !!! Und eine
Korrektur im monthly, welche runter geht bis zur 200er (12200),
saust dann an der 17000 vorbei. In dieser Sicht erkennt man, das
der Markt immer wieder die 200er anläuft. Zeiträume
unterschiedlich, aber seit dem Hochlauf OKT 2024 ist der DAX ja
nicht wirklich konsolidert. Dieses Jahr besteht die chance, das
es passiert. Hinzu kommen die Hinweise, das starke
Indiziesrückgänge in den Jahren der US-Midterm-Elections in den
USA stattfinden.
Normale Korrektur auf Monatssicht wäre bis zum 61iger retrace bei
21367. Ab da könnte es dann nach den Wahlen wieder aufwärts
gehen. Sollte jedoch bei welchem Wahlausgang auch immer, ein Test
der 200er anstehen, so würde das bis runter zu 12102 führen. Ist
aber nicht die Wahrheit, die monatliche 200er steigt ja weiter
nach oben, da der Kurs ja über ihr liegt. Jeder Tag über der
200er, lässt sie weiter steigen, sie wird allerdings an Steilheit
verlieren.
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Deutschland, US-Zölle und
der IRAN und Ukraine sind aktuell nicht wirklich kursfördernd.
Man kann sich schonmal einen schönen short auf die watch legen
und wenn man bereit ist an kräftige downer zu glauben, diese dann
ordern.
PS: Meine Hinweise und Gedanken zum Index DAX hier stellen keine
KAUF/VERKAUF-Empfehlung dar. Sie dienen, am besten wenn ihr etwas
dazu schreibt, für mich zur Orientierung um mein trading in
diesen Mistzeiten, zu verbessern.
Meine Posi BASF steht im Minus, aber aktuell nicht so tief, wie
ich befürchtet habe. zalando blutrot, aber die habe ich schon
seit längerem abgeschrieben, obwohl ich sie für einen Überflieger
2026 gehalten habe.
Ich hoffe das der Nahe Osten irgendwie wieder zur Ruhe kommt und
die Menschen wo auch immer auf dieser doch so schönen Welt wieder
in Ruhe und Frieden miteinander leben können. Kommt gut durch den
Tag und handelt nicht voreilig.