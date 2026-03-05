Linnemann fordert "Marktmachtkontrolle" bei Spritpreisen

So langsam wird es spannend, 12. März gibts die 2025er Zahlen.

Die 35€ Marke für weitere Rückkäufe wurde selbst in den letzten Tagen nicht mehr erreicht.

Ich erwarte die immer wieder angekündigte 5€ Sonderdividende und ca. 2€ regulär, bezogen auf die Aussagen und erwarteten Zahlen aus dem 9M Bericht ( siehe unten)

Bei rund 10% weniger EBITA als 2024 habe ich mal grob 20% weniger bereinigtes Nettoergebnis und damit 2€ Div. abgeleitet.(2024 = 2,5€)

Und ob nun 7€ oder doch nur 6,5€ als Dividende, der Kurs dürfte bis zur HV steigen wenn das erstmal mit den Ergebnissen kommuniziert wird.

So meine Theorie, logisch kein Wissen von mir und wenn es auch nur "einmalig" eine satte Ausschüttung ist, die exDiv. Kurs mäßig bereinigt wird, würde es mich mit meiner Erfahrung wundern wenn der Kurs nicht positiv reagiert.

Es bleibt spannend , Gruß Starter87









Die Dividendenpolitik der RTL Group bleibt unverändert: Die RTL Group plant Ausschüttungen in Höhe von mindestens 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses für das Gesamtjahr.



2024 2025e Alt 2025e Neu Umsatz 6.254 Mio. € ~6,45 Mrd. € 6,0 Mrd. € bis 6,1 Mrd. € Adjusted EBITA 721 Mio. € ~780 Mio. € 650 Mio. € Streaming-Anlaufverluste 137 Mio. € ~80 Mio. € ~50 Mio. €

https://company.rtl.com/de/media/overview/press-releases-and-news/quarterly-statement-january-to-september-2025/