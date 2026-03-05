    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Ölverbrauch soll 2030 sinken

    821 Aufrufe 821 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chinas Ölplan bis 2030: Ölreserven sollen vergrößert werden

    Chinas Fünfjahresplan setzt ein Ölziel von 200 Millionen Tonnen im Jahr. Ab 2030 soll der Ölverbrauch sinken.

    Ölverbrauch soll 2030 sinken - Chinas Ölplan bis 2030: Ölreserven sollen vergrößert werden
    Foto: OpenAI

    China hat ein jährliches Ölförderziel von 200 Millionen Tonnen am Donnerstag in seinem nächsten Fünfjahresplan festgelegt. Dieses Niveau wurde bereits im vergangenen Jahr übertroffen, wie Reuters berichtet. Zugleich hat China vor, seine nicht offengelegten strategischen Ölreserven zu vergrößern. 

    Der Rekordwert war bisher im letzten Jahr und belief sich auf 216 Millionen Tonnen. Mit der Entscheidung wird ein Ziel festgelegt, das der Aufrechterhaltung Vorrang vor dem Wachstum einräumt. Dies deutet auf die zunehmende Schwierigkeit hin, mehr Öl zu fördern. China hat eine herausfordernde Zukunft vor sich: Reife Ölquellen versiegen, neuere sind tiefer und kostspieliger.

    Zudem erweist sich die noch junge Erschließung von Schieferölvorkommen als geologisch anspruchsvoll. Des Weiteren hat sich China in seinem Plan verpflichtet, den Höhepunkt des inländischen Ölverbrauchs bis 2030 zu erreichen. Das Vorhaben wird durch die rasche Elektrifizierung von Pkw und Lkw im ganzen Land unterstützt.

    Öl (Brent)

    +2,34 %
    +18,97 %
    +22,63 %
    +33,37 %
    +19,05 %
    -1,18 %
    +21,17 %
    +127,63 %
    +32,15 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Auf Wachstum drängt China hingegen beim Thema Gasproduktion. Der Fünfjahresplan sieht ein stetiges Wachstum bis 2030 vor, ohne dabei konkrete Zahlen zu nennen. Außerdem sieht der Plan vor, die "Vorarbeiten" für die Gaspipeline "Power of Siberia 2" voranzutreiben, die russische Gasfelder über die Mongolei mit Nordchina verbindet.

    Peking gibt zur Größe der Ölreserven keine Details bekannt. Nach Ansicht von Analysten beträgt diese rund 900 Millionen Barrel, was knapp drei Monaten Importen entspricht. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 82,95USD auf Lang & Schwarz (05. März 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölverbrauch soll 2030 sinken Chinas Ölplan bis 2030: Ölreserven sollen vergrößert werden Chinas Fünfjahresplan setzt ein Ölziel von 200 Millionen Tonnen im Jahr. Ab 2030 soll der Ölverbrauch sinken.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     