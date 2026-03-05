Chinas Ölplan bis 2030: Ölreserven sollen vergrößert werden

Der Rekordwert war bisher im letzten Jahr und belief sich auf 216 Millionen Tonnen. Mit der Entscheidung wird ein Ziel festgelegt, das der Aufrechterhaltung Vorrang vor dem Wachstum einräumt. Dies deutet auf die zunehmende Schwierigkeit hin, mehr Öl zu fördern. China hat eine herausfordernde Zukunft vor sich: Reife Ölquellen versiegen, neuere sind tiefer und kostspieliger.

China hat ein jährliches Ölförderziel von 200 Millionen Tonnen am Donnerstag in seinem nächsten Fünfjahresplan festgelegt. Dieses Niveau wurde bereits im vergangenen Jahr übertroffen, wie Reuters berichtet. Zugleich hat China vor, seine nicht offengelegten strategischen Ölreserven zu vergrößern.

Zudem erweist sich die noch junge Erschließung von Schieferölvorkommen als geologisch anspruchsvoll. Des Weiteren hat sich China in seinem Plan verpflichtet, den Höhepunkt des inländischen Ölverbrauchs bis 2030 zu erreichen. Das Vorhaben wird durch die rasche Elektrifizierung von Pkw und Lkw im ganzen Land unterstützt.

Auf Wachstum drängt China hingegen beim Thema Gasproduktion. Der Fünfjahresplan sieht ein stetiges Wachstum bis 2030 vor, ohne dabei konkrete Zahlen zu nennen. Außerdem sieht der Plan vor, die "Vorarbeiten" für die Gaspipeline "Power of Siberia 2" voranzutreiben, die russische Gasfelder über die Mongolei mit Nordchina verbindet.

Peking gibt zur Größe der Ölreserven keine Details bekannt. Nach Ansicht von Analysten beträgt diese rund 900 Millionen Barrel, was knapp drei Monaten Importen entspricht.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

