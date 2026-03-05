The Trade Desk Registered (A) Aktie mit kräftigem Kursplus - 05.03.2026

Mit einer Performance von +13,40 % konnte die The Trade Desk Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der The Trade Desk Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 24,460€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

Obwohl sich die The Trade Desk Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -27,87 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +37,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von The Trade Desk Registered (A) -24,63 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,43 % geändert.

The Trade Desk Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +37,73 % 1 Monat +7,83 % 3 Monate -27,87 % 1 Jahr -62,04 %

Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

Es gibt 440 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,79 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,21 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,08 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,27 %. Snap Inc legt um +0,32 % zu Roku Registered (A) notiert im Plus, mit +0,64 %.

The Trade Desk Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Trade Desk Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.