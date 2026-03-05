JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Für 2026 sei keine großartige Margenverbesserung bei dem Außenwerbespezialisten zu erwarten, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 dürfte um 9 Prozent sinken. Der Fokus richte sich derweil auf die KI-getriebene Marketingplattform./rob/mis/tih
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,88 % und einem Kurs von 31,55EUR auf Tradegate (05. März 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
