JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 53,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Bonner hätten das Jahr 2025 im schwierigen Umfeld solide abgeschlossen, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach den Zahlen. Der starke Free Cashflow zeuge von geeigneten Maßnahmen zur Kostenkontrolle. Dogani erwartet eine leicht positive Kursreaktion./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,59 % und einem Kurs von 45,62EUR auf Tradegate (05. März 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 53,50
Kursziel alt: 53,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
