JEFFERIES stuft DHL Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Bericht der Bonner sei ganz in Ordnung, er habe jedoch mehr erwartet, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag. Der operative Ergebnisausblick dürfte den Konsens nur geringfügig bewegen. DHL sei hier nicht so aggressiv gewesen wie erhofft./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,59 % und einem Kurs von 45,62EUR auf Tradegate (05. März 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



