GOLDMAN SACHS stuft Ströer auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ströer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,20 Euro belassen. Das operative Quartalsergebnis sei etwas besser gewesen trotz etwas geringerer Umsätze als gedacht, schrieb James Tate am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick sei durchwachsen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,88 % und einem Kurs von 31,55EUR auf Tradegate (05. März 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Tate
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41,20
Kursziel alt: 41,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
