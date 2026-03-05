AERTiCKET Gruppe stellt Weichen für Wachstum und Weiterentwicklung

Anlässlich der ITB 2026 in Berlin präsentiert die AERTiCKET Gruppe ihre strategische Neuausrichtung. Fokussiert auf technologische Innovation sowie stabile Strukturen, will der internationale Consolidator seine Marktposition weiter stärken. Die ITB bleibt dabei ein zentraler Ort des Austauschs – für Produktneuheiten ebenso wie für Perspektiven zur Entwicklung des weltweiten Flugverkehrs.

Langjähriger Partner der Leadmesse

AERTiCKET gehört seit Jahrzehnten zu den festen Ausstellern der Leitmesse der Branche. Die ITB bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, mit Partnern und Branchenakteuren über aktuelle Trends zu sprechen und neue Lösungen vorzustellen. Der enge Austausch unterstützt AERTiCKET dabei, Marktbedürfnisse früh zu erkennen und Innovationen zielgerichtet voranzutreiben.

Innovationen für nachhaltiges Wachstum

Technologie bildet seit jeher eine Kernkompetenz von AERTiCKET. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung seiner Buchungssysteme, die Reisebüros, Veranstaltern und Online-Portalen effiziente Prozesse ermöglichen. Eigenentwickelte Datenbanken mit mehr als 55 Millionen Flugtarifen und automatisierte Optimierungsmechanismen sorgen für Transparenz und verlässliche Ergebnisse in einem dynamischen Marktumfeld.

Internationaler Flugverkehr in der Globalisierung

Trotz aktuellen Herausforderungen im Nahen Osten bleibt der internationale Flugverkehr ein unverzichtbarer Bestandteil einer global vernetzten Wirtschaft. Flugreisen werden auch künftig eine zentrale Rolle für Handel, Mobilität und internationale Kooperation spielen. Für AERTiCKET bedeutet dies, flexibel zu agieren und gleichzeitig auf stabile, skalierbare Prozesse zu setzen.

Den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken

Der Reiseverkehr ist für Deutschland ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Er stärkt Wettbewerbsfähigkeit und Mobilität und schafft Arbeitsplätze in zahlreichen Branchen. Als weltweit aktiver Ticketing-Spezialist trägt AERTiCKET dazu bei, die dafür notwendige Infrastruktur zu unterstützen und weiterzuentwickeln.

Expertise im globalen Ticketing

Neben der Entwicklung innovativer Buchungstechnologien steht das Ticketing im Zentrum des Geschäftsmodells. Als Consolidator bündelt AERTiCKET Flugangebote zahlreicher Airlines, strukturiert komplexe Tariflandschaften und ermöglicht den effizienten Zugang zu weltweiten Kapazitäten. Die Arbeit mit dynamischen Tarifen und verschiedenen Vertriebskanälen verlangt fundiertes Marktverständnis und technologische Stärke – beides zentrale Elemente der Unternehmensstrategie.

Ausblick 2026: Wachstum mit stabilen Strukturen

Unter der Führung von CEO Holger Taubmann und CFO Friedrich Floto richtet sich die Gruppe verstärkt auf strukturiertes Wachstum aus. Internationale Expansion, harmonisierte Prozesse und eine systematischere Integration neuer Unternehmen stehen im Mittelpunkt. Ziel ist ein stärker vernetztes globales Portfolio mit klaren Effizienz- und Qualitätsstandards.

Holger Taubmann, CEO AERTiCKET Gruppe, betont: „AERTiCKET richtet den Fokus klar auf die Zukunft: Wir stärken unsere technologische Basis, bauen unsere internationale Präsenz aus und schaffen Strukturen, die nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Mit unseren Aktivitäten in Spanien und Indien haben wir wichtige Weichen gestellt. Entscheidend ist nun, alle Unternehmen der Gruppe profitabel und noch stärker miteinander zu vernetzen. Dieses gemeinsame Ziel gibt uns Richtung und Antrieb für die nächsten Jahre.“

Kurzporträt AERTiCKET

Die AERTiCKET Gruppe zählt zu den weltweit führenden Consolidatoren für Flugtickets. Mit Hauptsitz in Berlin und über 40 Standorten weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeitende. Gegründet vor mehr als 35 Jahren, wird die Gruppe seit Mitte 2025 von CEO Holger Taubmann und CFO Friedrich Floto geleitet. Zur Gruppe gehören 25 Consolidatoren, die jährlich rund 8,2 Millionen Tickets ausstellen. 2025 erzielte AERTiCKET einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro. Neben dem Ticketing als Kernkompetenz ist die Entwicklung innovativer Buchungstechnologien ein zentrales Geschäftsfeld.