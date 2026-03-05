Wirtschaft
Dax startet im Minus - Schwankungen an den Börsen bleiben hoch
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.070 Punkten berechnet, und damit 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Merck, Airbus und Heidelberg Materials, am Ende die Deutsche Post, Qiagen und Continental.
"Die Schwankungen an den Börsen bleiben hoch. Und das wird wohl auch noch für einige Zeit so bleiben", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die ersten Schnäppchenjäger hätten die gefallenen Kurse zum Einstieg genutzt. Das habe dem Markt zumindest fürs Erste einen Boden bereitet. "Die meisten warten erst einmal ab, wie sich die Lage im Nahen und Mittleren Osten entwickelt."
Der Ölpreis steigt derweil weiter an. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 84,04 US-Dollar; das waren 3,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. "Je länger dieser Krieg und die Blockade der Straße von Hormus dauern, desto größer wird die Auswirkung auf die weltweite Energieversorgung", so Altmann. "Und hier ist der Punkt erreicht, an dem der Krieg eben nicht nur die direkt beteiligten Staaten, sondern die globale Wirtschaft betrifft."
"Unterdessen führen der steigende Ölpreis und die damit verbundene Angst vor einem erneuten Anstieg der Inflationsrate zu geänderten Leitzins-Prognosen", fügte der Analyst hinzu. In den USA werde die Wahrscheinlichkeit von zwei Zinssenkungen in diesem Jahr jetzt nur noch mit 66 Prozent bepreist. Vor Kriegsbeginn gab es noch eine 40-Prozent-Chance auf eine dritte Zinssenkung. In der Eurozone sehen die Anleger jetzt eine 25-Prozent-Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung in diesem Jahr. Am vergangenen Freitag wurde einer Zinssenkung noch eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent gegeben.
Denali19 schrieb 03.02.26, 14:59
Bitte mit der richtigen Merck Aktie verknüpfen. Merck KGAA hat mit Merck & Co nichts zu tun.mitdiskutieren »
Dronach1983 schrieb 13.11.25, 09:24
mitdiskutieren »
Wenn es runter geht wird nur gemeckert. Wenn es rauf geht ist totenstille. Gut. Ich genieße! 😀
Merck 123,-
Gehen schrieb 16.10.25, 15:01
mitdiskutieren »
Merkwürdige Kaufempfehlung von JP Morgan, die heute durchs Netz wabert.
Die Merck stand Anfang Oktober auf 91 US-Dollar. Da macht es Sinn, dass der Analyst ein Kursziel von 115 ausgibt,
bestätigt und empfiehlt.
Für die Merck KGaA hatte JP Morgan zuletzt am 25. September (!!) 155 € aufgerufen. Von einer Abstufung war nicht die
Rede im Text, sondern von einer Bestätigung.
Entweder ist der Analyst trunken gewesen oder Merck und Merck KGAA haben ihn vollkommen durcheinander gebracht und
er hat statt 155 jetzt 115 € aufgerufen.
Im vergangenen Jahr erzielte Merck einen Umsatz von 21,2 Milliarden Euro. Für 2025 sind nach den Prognosesenkungen weiterhin als Umsatz 20,5 bis 21,7 Milliarden angepeilt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll bei 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro herauskommen, nach 6,1 Milliarden im Jahr zuvor./tav/als/zb/jha/
Die ganze Meldung
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-10/66714773-roundup-2-merck-gibt-sich-verhalten-fuer-2026-aktie-rutscht-ab-016.htm
Heißt: schwächeres operatives Ergebnis für 26; aber auch:
Merck bestätigt seine Ziele für das laufende Jahr und strebt mittelfristig ein jährliches organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine steigende operative Marge an.
Trotzdem passt das alles irgendwie nicht zusammen.
