Dax startet im Minus - Schwankungen an den Börsen bleiben hoch

Merkwürdige Kaufempfehlung von JP Morgan, die heute durchs Netz wabert.

Die Merck stand Anfang Oktober auf 91 US-Dollar. Da macht es Sinn, dass der Analyst ein Kursziel von 115 ausgibt,

bestätigt und empfiehlt.

Für die Merck KGaA hatte JP Morgan zuletzt am 25. September (!!) 155 € aufgerufen. Von einer Abstufung war nicht die

Rede im Text, sondern von einer Bestätigung.





Entweder ist der Analyst trunken gewesen oder Merck und Merck KGAA haben ihn vollkommen durcheinander gebracht und

er hat statt 155 jetzt 115 € aufgerufen.





Im vergangenen Jahr erzielte Merck einen Umsatz von 21,2 Milliarden Euro. Für 2025 sind nach den Prognosesenkungen weiterhin als Umsatz 20,5 bis 21,7 Milliarden angepeilt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll bei 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro herauskommen, nach 6,1 Milliarden im Jahr zuvor./tav/als/zb/jha/





Die ganze Meldung





https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-10/66714773-roundup-2-merck-gibt-sich-verhalten-fuer-2026-aktie-rutscht-ab-016.htm





Heißt: schwächeres operatives Ergebnis für 26; aber auch:

Merck bestätigt seine Ziele für das laufende Jahr und strebt mittelfristig ein jährliches organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine steigende operative Marge an.





Trotzdem passt das alles irgendwie nicht zusammen.