DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adidas auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 230 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Diskrepanz zwischen operativer Entwicklung und Aktienkurs sei exorbitant, schrieb Adam Cochrane am Mittwochabend. Er kappte seine operativen Ergebnisschätzungen nach dem Geschäftsbericht. Die Bewertung hält er mit Blick auf die Gewinnaussichten aber für attraktiv./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 142,2EUR auf Tradegate (05. März 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
