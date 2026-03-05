DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adidas auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 230 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Diskrepanz zwischen operativer Entwicklung und Aktienkurs sei exorbitant, schrieb Adam Cochrane am Mittwochabend. Er kappte seine operativen Ergebnisschätzungen nach dem Geschäftsbericht. Die Bewertung hält er mit Blick auf die Gewinnaussichten aber für attraktiv./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 142,2EUR auf Tradegate (05. März 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



