GOLDMAN SACHS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter auf 2026 bedeute ein leichtes Korrekturrisiko beim operativen Ergebniskonsens, schrieb James Quigley am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 122,4EUR auf Tradegate (05. März 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00 € , was eine Steigerung von +24,64% zum aktuellen Kurs entspricht.

