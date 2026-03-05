GOLDMAN SACHS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter auf 2026 bedeute ein leichtes Korrekturrisiko beim operativen Ergebniskonsens, schrieb James Quigley am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 122,4EUR auf Tradegate (05. März 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
