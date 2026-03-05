    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    FMA: Versicherungen steigern Ergebnis um 51% und stärken...

    APA ots news - FMA: Versicherungen steigern Ergebnis um 51% und stärken...
    Foto: Siarhei - 356130783

    APA ots news: FMA: Versicherungen steigern Ergebnis um 51% und stärken Kapital - geringere Unwetterschäden entlasten

    Austro-Assekuranz mit 4,8% Prämienwachstum und fast 2,5 Mrd. Ergebnis. FMA: Naturkatastrophen bleiben Risiko.

    Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben im Jahr 2025 das
    Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) um 51% auf 2,46 Milliarden gesteigert. Im Vorjahr hatten Unwetter in Mitteleuropa die Bilanz verhagelt. Die finanzielle Stärke der Branche - gemessen am Solvabilitätsgrad - stieg erneut auf 280% (Median), einer der höchsten Werte in Europa. Das zeigt die heute veröffentlichte Statistik der Finanzmarktaufsicht für das vierte Quartal 2025.

    Die Basis für die Ergebnissteigerung lieferte ein Wachstum des Prämienvolumens von 4,8% auf 24,3 Milliarden. Überdurchschnittlich stark stieg erneut das Prämieneinkommen in der Krankenversicherung mit 8,4%. In der Lebensversicherung setzte sich der Trend hin zu Einmalerlägen und zu fonds- und indexgebundenen Produkten fort. Hauptverantwortlich für den höheren Gewinn war die Schaden- und Unfallversicherung , die aufgrund der im Vergleich zum Jahr 2024 geringeren Unwetterschäden das EGT um fast zwei Drittel auf 2,04 Milliarden steigern konnte.

    "Das gute Ergebnis des Jahres 2025 bedeutet für die
    österreichische Versicherungswirtschaft weiteren Kapitalaufbau", erklärte FMA-Vorständin Mariana Kühnel . "Die geringeren Unwetterschäden im vergangenen Jahr entlasten, die Integration von Naturkatastrophen in das Risikomanagement bleibt aber definitiv ein Aufsichtsschwerpunkt der FMA. Ob Extremwetterereignisse in einem Jahr eintreten oder nicht, darf uns nicht von den potenziellen Risiken ablenken."

    Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

    GJ 2024 GJ 2025 Differenz

    Prämienvolumen 23,2 Mrd. 24,3 Mrd. +4,8%

    Davon:

    - Schaden/Unfall 14,84 Mrd. 15,56 Mrd. +4,9%

    - Leben 5,22 Mrd. 5,25 Mrd. +0,6%

    - Davon:

    -- Einmalprämien 647 Mio. 777 Mio. +20%

    -- Laufende Prämien 4,57 Mrd. 4,47 Mrd. -2,1%

    -- Fonds/Indexgeb. 1,39 Mrd. 1,59 Mrd. +15%

    - Kranken 3,17 Mrd. 3,43 Mrd. +8,4%

    EGT 1,635 Mrd. 2,462 Mrd. +51%

    Davon:

    - Schaden/Unfall 1,243 Mrd. 2,038 Mrd. +64%

    - Leben 248 Mio. 193 Mio. -22%

    - Kranken 145 Mio. 231 Mio. +60%

    Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA-Website unter:
    https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte- versicherungen/

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0053 2026-03-05/09:48






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news FMA: Versicherungen steigern Ergebnis um 51% und stärken... APA ots news: FMA: Versicherungen steigern Ergebnis um 51% und stärken Kapital - geringere Unwetterschäden entlasten Austro-Assekuranz mit 4,8% Prämienwachstum und fast 2,5 Mrd. Ergebnis. FMA: Naturkatastrophen bleiben Risiko. Wien (APA-ots) - …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     