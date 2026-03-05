    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group

    AKTIE IM FOKUS

    DHL tief im Minus gestartet - Kostenentwicklung im Mittelpunkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien rutschen bis -6%, Boden bei ~45€ seit 3M
    • Experten: Gewinn erfüllt, Ausblick im Konsens.
    • Analysten: Sparpotenzial 2026 begrenzt, Kritik
    AKTIE IM FOKUS - DHL tief im Minus gestartet - Kostenentwicklung im Mittelpunkt
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Entgegen der vorbörslichen Erwartung haben die Aktien der DHL Group am Donnerstag im Xetra-Handel mit deutlichen Verlusten an ihre jüngste Talfahrt angeknüpft. Nach den Jahreszahlen und einem von geopolitischer Unsicherheit geprägten Ausblick sackten die Titel der Deutschen Post wegen kritischer Stimmen zur Kostenentwicklung um bis zu sechs Prozent ab und erreichten bei gut 45 Euro ihr niedrigstes Niveau seit drei Monaten. Zuletzt war der Abschlag dann noch fast fünf Prozent groß.

    Experten zeigten sich im Großen und Ganzen zufrieden mit dem, was der Logistiker zum vergangenen und dem neuen Jahr sagte. Der operative Gewinn habe die Erwartungen erfüllt und der Ausblick decke sich auch mit den Marktschätzungen, schrieb Bernstein-Analyst Alex Irving.

    Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies hält denn auch nur geringe Anpassungen am Konsens für notwendig, betonte aber, er habe selbst "aggressivere Zielsetzungen" erwartet angesichts der Kostenerwartungen im neuen Jahr.

    Diesen Punkt sieht auch Marco Limite von der Barclays Bank kritisch. Er erklärte, 2025 habe DHL mehr gespart als angedacht und so seien 2026 nur noch geringe Einsparungen zu erwarten. Dies könnte für das neue Jahr etwas am Analystenkonsens zehren, glaubt er./tih/mis

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
