Börsenstart Europa - 05.03. - FTSE Athex 20 stark +2,84 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:44) bei 24.097,33 PKT und fällt um -0,68 %.
Top-Werte: Airbus +2,81 %, adidas +0,58 %, Heidelberg Materials +0,48 %
Flop-Werte: DHL Group -4,25 %, Fresenius -3,14 %, Siemens Healthineers -2,71 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.180,64 PKT und fällt um -0,87 %.
Top-Werte: Delivery Hero +2,87 %, AIXTRON +1,76 %, Evonik Industries +1,72 %
Flop-Werte: Stroeer -5,47 %, RENK Group -3,11 %, Nemetschek -3,06 %
Der TecDAX steht bei 3.710,65 PKT und verliert bisher -0,76 %.
Top-Werte: Jenoptik +6,16 %, SMA Solar Technology +4,74 %, AIXTRON +1,76 %
Flop-Werte: Nemetschek -3,06 %, Siemens Healthineers -2,71 %, Bechtle -1,93 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.837,47 PKT und verliert bisher -0,94 %.
Top-Werte: Airbus +2,81 %, adidas +0,58 %, ENI +0,41 %
Flop-Werte: DHL Group -4,25 %, EssilorLuxottica -2,52 %, Sanofi -2,22 %
Der ATX steht aktuell (09:59:47) bei 5.513,18 PKT und fällt um -0,41 %.
Top-Werte: Verbund Akt.(A) +1,29 %, PORR +0,84 %, Oesterreichische Post +0,67 %
Flop-Werte: Andritz -6,96 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,49 %, BAWAG Group -1,75 %
Der SMI steht bei 13.411,68 PKT und verliert bisher -1,19 %.
Top-Werte: Holcim +0,76 %, Partners Group Holding +0,48 %, Givaudan +0,31 %
Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -2,10 %, CIE Financiere Richemont -1,93 %, Novartis -1,58 %
Der CAC 40 steht bei 8.116,70 PKT und verliert bisher -0,92 %.
Top-Werte: Airbus +2,81 %, STMicroelectronics +2,45 %, Carrefour +0,20 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,52 %, Bureau Veritas -2,25 %, Renault -2,25 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.100,56 PKT und verliert bisher -1,06 %.
Top-Werte: Alfa Laval +0,62 %, SSAB Registered (A) +0,20 %, Telia Company +0,17 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -2,08 %, Assa Abloy Registered (B) -1,94 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,49 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.430,00 PKT und steigt um +2,84 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,71 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,41 %, Piraeus Port Authority +1,02 %
Flop-Werte: Jumbo -1,55 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,17 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,72 %
