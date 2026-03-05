BARCLAYS stuft LEG Immobilien auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Konzernergebnis FFO für 2025 sein einen Tick schwächer als gedacht, schrieb Paul May am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei aber bestätigt worden./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 66,15EUR auf Tradegate (05. März 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paul May

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

