BARCLAYS stuft LEG Immobilien auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Konzernergebnis FFO für 2025 sein einen Tick schwächer als gedacht, schrieb Paul May am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei aber bestätigt worden./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:15 / GMT
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 66,15EUR auf Tradegate (05. März 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Paul May
Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
