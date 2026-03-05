DHL blickt wegen geopolitischer Unsicherheit zurückhaltend auf 2026

Die im Dax notierte Aktie verlor kurz nach Handelsbeginn über 5 Prozent und fiel auf das tiefste Niveau seit Dezember. Zuletzt notierte sie mit 46,75 Euro noch knapp drei Prozent im Minus. DHL sei beim Ausblick nicht so aggressiv gewesen wie erhofft, notierte Jefferies-Experte Michael Aspinall.

BONN (dpa-AFX) - Die DHL Group muss auch im laufenden Jahr auf eine Erholung der Weltwirtschaft hoffen. Es gebe vor allem in der Geopolitik sehr viele Variablen und Unsicherheiten, sagte Konzernchef Tobias Meyer am Donnerstag laut Mitteilung. In der Prognose sei keine Verbesserung des weltwirtschaftlichen Umfelds einkalkuliert. Unter dieser Voraussetzung erwarten die Bonner vor Zinsen und Steuern (Ebit) über 6,2 Milliarden Euro und damit im schlechtesten Fall nur ein kleines Plus im Vergleich zu 2025. Die vom Unternehmen befragten Analysten hatten hingegen im Schnitt mit knapp 6,4 Milliarden gerechnet. Das kam an der Börse nicht gut an.

Positiv wurde in Analystenstudien angemerkt, dass 2025 mit 600 Millionen Euro mehr Kosten eingespart wurden, als in Aussicht gestellt war. Dies bedeute aber auch, dass für 2026 weniger Potenzial bleibe, merkte Barclays-Experte Marco Limite an.

"Insgesamt sehe ich uns für 2026 sehr gut aufgestellt", sagte Meyer, dessen Vertrag die DHL am Vortag bis März 2031 verlängert hatte. Der Manager war im Mai 2023 an die Konzernspitze gerückt.

Im vergangenen Jahr stieg der operative Gewinn um 3,7 Prozent auf gut 6,1 Milliarden Euro und fiel damit leicht besser aus als von Experten erwartet. Dabei überraschte das lukrative Express-Geschäft mit zeitkritischen Sendungen positiv, während die See- und Luftfracht enttäuschte. Hier bekam die DHL die niedrigen Preise für Frachttransporte zu spüren, sowie bei den über Land transportierten Containern die schwache Konjunktur.

Meyer verwies darauf, dass der Geschäftsbereich heute "deutlich profitabler" sei als vor der Pandemie und das Geschäftsmodell durch den geringen Kapitaleinsatz sehr attraktiv. Es sei hart daran gearbeitet worden, die Strukturen zu verbessern. "Jetzt liegt der Fokus darauf, Marktanteile zu gewinnen und die Fähigkeiten auch in Spezialsegmenten weiter zu verbessern", sagte Meyer. "Das bringt dann auch die Wende beim Ergebniswachstum."

Auch die Ergebnisse im deutschen Brief- und Paketgeschäft verfehlten leicht die Erwartungen. Im internationalen Paketgeschäft lagen sie derweil ebenso im Rahmen wie bei der Lieferkettenlogistik, in der die DHL ihren Kunden verschiedene Dienstleistungen anbietet, etwa den Betrieb von Lagern und die Abwicklung von Versandretouren.

Der an der Börse viel beachtete freie Barmittelzufluss fiel 2025 mit 3,2 Milliarden Euro ebenfalls höher aus als geschätzt. Für 2026 hatten Analysten hingegen mehr auf dem Zettel, als die vom DHL-Management erwarteten rund drei Milliarden Euro.

Unterm Strich entfielen auf die Aktionäre 2025 mit 3,5 Milliarden Euro gut fünf Prozent mehr Gewinn als ein Jahr zuvor. Die Dividende soll um fünf Cent auf 1,90 Euro je Aktie steigen.

Die Bonner hätten das Jahr 2025 im schwierigen Umfeld solide abgeschlossen, schrieb JPMorgan-Expertin Alexia Dogani. Der starke Free Cashflow zeuge von geeigneten Maßnahmen zur Kostenkontrolle./lew/la/jha/err/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 46,60 auf Tradegate (05. März 2026, 10:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -8,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,70 %. Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 55,87 Mrd.. DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8000 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -9,99 %/+28,59 % bedeutet.



