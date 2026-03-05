Jenoptik - Aktienkurs springt nach oben +6,92 % - 05.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Jenoptik Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,92 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Jenoptik Aktie. Nach einem Plus von +4,29 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 29,66€, mit einem Plus von +6,92 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Jenoptik Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +52,51 %.

Allein seit letzter Woche ist die Jenoptik Aktie damit um +6,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Jenoptik +52,20 % gewonnen.

Jenoptik Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,05 % 1 Monat +13,65 % 3 Monate +52,51 % 1 Jahr +34,60 %

Informationen zur Jenoptik Aktie

Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,70 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Erholung vom Vortag am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nicht fortgesetzt. Der Krieg im Nahen Osten zieht mit neuen Angriffen immer weitere Kreise. Das hält Investoren von Aktienkäufen ab, zumal auch die Preise für Öl und Gas wieder …

Im Februar `26 haben 8 Analysten die Jenoptik Aktie eingestuft.

So schlagen sich die Wettbewerber von Jenoptik

Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,77 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,47 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +0,57 %.

Jenoptik Aktie jetzt kaufen?

Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.