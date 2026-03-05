Deutsche Bank Research hebt Inditex auf 'Buy' - Ziel 63 Euro

-----------------------





Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 54,10 auf Tradegate (05. März 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um -7,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 168,49 Mrd..

Inditex zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +1,51 %/+16,28 % bedeutet.