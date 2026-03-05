ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Inditex auf 'Buy' - Ziel 63 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 53 auf 63 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Spanier seien klassenbester Einzelhändler in Europa mit ihrem stabilen Umsatzwachstum und steten Gewinnen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Zudem wies er auf die Rückkehr zu Barmittelzuflüssen hin nach dem Ende einer Investitionsphase. Dies alles bekämen die Anleger zu einem vernünftigen Preis./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 54,10 auf Tradegate (05. März 2026, 10:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um -7,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 168,49 Mrd..
Inditex zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +1,51 %/+16,28 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 63 Euro