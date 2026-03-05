BERENBERG stuft Renk auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Die Verzögerung von Aufträgen in das Jahr 2026 hinein habe den Free Cashflow etwas belastet, schrieb George McWhirter am Donnerstag nach Zahlen. Er sieht den Panzergetriebe-Hersteller aber gut getrimmt auf Wachstum./rob/ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,08 % und einem Kurs von 56,67EUR auf Tradegate (05. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



