Heiße News-Phase startet jetzt!

Wer in diesen Tagen wissen will, wie sich ein wachstumsorientierter Gold-Explorer in Richtung Produktion bewegt, muss nicht lange suchen. Ein paar Bilder reichen: Ein Berg an Probenbeuteln, ein Teamfoto vor einer Verarbeitungsanlage und ein CEO-Update mit klarer Botschaft: Jetzt kommt Output.

Übersetzung: "Was für eine aufregende Woche. Eine riesige Menge an Proben aus den Bohrungen im South Block wurde im Labor abgegeben. Die Pilot-Verarbeitungsanlage ist bestellt (2 Monate Bauzeit und sobald sie vor Ort bereit ist, 3 Tage für Mobilisierung und Aufbau). Sehr gute Meetings in Toronto zur PDAC. Das 2. Bohrgerät soll nächste Woche eintreffen, um den North Block anzugehen. Vorwärts!" (Quelle: X)

South Block: Massive Mengen ins Labor, Ergebnisse in Sichtweite

Brodie Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., hat auf X.com ein Foto geteilt, das man in dieser Größenordnung nicht jeden Tag sieht: Unzählige Probenbeutel, gebündelt und bereit für die Laboranalyse.

Das ist mehr als nur ein „nettes Update“ – das ist die visuelle Bestätigung, dass im South Block richtig Material zusammengekommen ist.

Das RC-Bohrprogramm im South Block hat bereits mehrere Bohrlöcher geliefert, laut Update sind es mehr als 6 abgeschlossene Löcher.

Die Proben sind nun gesammelt unterwegs ins Labor.

Damit rückt ein ganzer Block an Laborergebnissen näher, der das Potenzial hat, den South Block in kurzer Taktung neu zu bewerten.

Gerade weil der South Block der Bereich ist, in dem Tocvan die Pilotmine aufbaut, ist das Timing entscheidend: Bohrmeter werden zu Proben, Proben werden zu Ergebnissen, die schließlich zu Schlagzeilen werden.

Pilotanlage bestellt: 2 Monate Bauzeit, 3 Tage Aufbau

Das 2. Bild, das Brodie gepostet hat, zeigt das Tocvan-Team vor einer Verarbeitungsanlage, inklusive der neuen Direktorin Anna Ladd-Kruger, die zuletzt auch öffentlich über den jüngsten Site-Visit am Gran Pilar Gold-Silber Projekt berichtet hat. Das ist ein starkes Signal nach innen und außen: Aufsichtsrat und Management machen sich selbst vor Ort ein Bild, während parallel die nächste Stufe der Wertschöpfung vorbereitet wird.

Der operative Kern der Aussage:

Die Pilot-Verarbeitungsanlage ist bestellt

Bauzeit: 2 Monate

Sobald sie vor Ort ist: 3 Tage Mobilisierung und Aufbau

Das ist genau der Hebel, den der Markt bei Entwicklern sehen will: Nicht nur Exploration, sondern die konkrete Infrastruktur, um gold-silber-reiches Erz durch eine Anlage zu fahren und den Schritt Richtung Produktion sichtbar zu machen.

Übersetzung: Anna: "Ein großes Dankeschön an unser Tocvan Ventures Team, das letzte Woche einen Board-Site-Visit beim Gran Pilar Gold-Silber Projekt in Sonora, Mexiko, ausgerichtet hat! Es gibt nichts Besseres, als selbst vor Ort zu sein. Wir haben aus erster Hand das immense Potenzial zur Ressourcenerweiterung sowohl bei Gran Pilar als auch bei El Picacho gesehen – und die Energie vor Ort spricht für sich. Die Bohrungen laufen weiter, während wir unsere vollständig genehmigte Gran Pilar Pilotmine in Richtung kurzfristige Produktion und Umsatzgenerierung überführen. Spannende Zeiten liegen vor Tocvan. Bleiben Sie dran." Brodie: "Danke Anna, es war großartig, dich vor Ort zu haben und deine Begeisterung für das Team und das Projekt zu teilen. Wir sind sehr dankbar, dich an Bord zu haben. Vorwärts!" (Quelle: Linkedin) PDAC Meetings erfolgreich

Die PDAC – die weltweit größte Minenmesse – hat gestern in Toronto geendet. Für viele Unternehmen ist sie vor allem Networking.

Für Tocvan heißt das stark zielgerichtete und wertschöpfende Arbeit im nächsten Schritt: Brodie spricht von sehr guten Meetings vor Ort, unter anderem mit Stifel. In einem Umfeld, in dem institutionelle Aufmerksamkeit wieder stärker in den Edelmetallsektor zurückkehrt, sind solche Treffen kein Beiwerk – sie sind Teil der Strategie.

PDAC Toronto: Brodie Sutherland im Interview mit Kitco – dem weltweit bekanntesten Mining-Portal. Die Veröffentlichung wird in Kürze erwartet.

Dinner in Toronto: Tocvan-Team im Austausch mit Stifel.

PDAC-Effekt: Tocvan-Aktie stieg in nur 3 Wochen um +65% nach der PDAC 2025.

2. Bohrgerät nächste Woche im North Block

Während im South Block weiter gebohrt wird, eine Flut an Laborergebnissen bevorsteht und die Pilotanlage voranschreitet, kommt der nächste operative Trigger: Ein 2. Bohrgerät soll nächste Woche anrücken, um im North Block zu bohren. Ziel: Eine riesige epithermale Gold-Silber-Lagerstätte zu entdecken.

Das ist die klassische Tocvan-Doppelstrategie:

South Block: Richtung Pilotbetrieb und frühe Cashflows. North Block: Entdeckungs-Hebel, der das Projekt als Ganzes größer machen wird.

Goldener Rückenwind

Dazu kommt ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte: Das Umfeld spielt mit. In einem lesenswerten Interview brachte es Goldfondsmanager Joachim Berlenbach auf den Punkt:

„Wir sehen aktuell die profitabelste Situation, die ich je in der Goldindustrie gesehen habe. Viele Unternehmen generieren außergewöhnlich hohe Cashflows, aber der Markt hat diese strukturelle Verbesserung noch nicht vollständig reflektiert.“

Der Rückenwind für Gold und Goldaktien ist damit klar umrissen: Gold notiert nahe Rekordniveaus, die Nachfrage bleibt robust, unter anderem durch Zentralbanken, dazu kommen geopolitische Unsicherheiten und weiter steigende Schuldenstände. Gleichzeitig erzielen Produzenten außergewöhnliche Margen, weil ihre Kostenbasis deutlich stabiler ist als der Goldpreis.

Die Logik dahinter ist simpel und für den Sektor entscheidend:

Viele Minen arbeiten mit nachhaltigen Gesamtkosten, die deutlich unter dem Goldpreis liegen.

Jeder zusätzliche Anstieg beim Goldpreis wirkt überproportional auf den operativen Cashflow.

Das verbessert die Rahmenbedingungen für Partnerschaften, Übernahmen, Projektfinanzierungen und Bewertungsmultiples im gesamten Sektor.

Für Tocvan bedeutet das: Wenn operative Meilensteine und ein starkes Goldumfeld zeitlich zusammenfallen, entsteht oft genau das Momentum, das kleinere Entwickler in eine neue Wahrnehmungsklasse hebt.

Während die Produktionskosten im Branchendurchschnitt bei etwas mehr als 2.000 USD je Unze liegen, rechnet Tocvan dank kosteneffizienter Haufenlaugung in Mexiko mit nur rund 1.500 USD je Unze. Bei einem Goldpreis von aktuell über 5.100 USD ergeben sich außergewöhnliche Margen. (Quelle: thepioneer.de)

Fazit

Die Bilder sind mehr als ein Stimmungsupdate: Sie zeigen, dass Tocvan gerade mehrere Werttreiber gleichzeitig zündet.

Aus dem South Block ist eine große Probenmenge ins Labor gegangen, damit rückt eine Serie an Ergebnissen näher, die dem Projekt in kurzer Zeit eine neue Bewertung geben kann.

Parallel wird die Pilotmine greifbar: Die Verarbeitungsanlage ist bestellt, der Zeitplan ist kurz, und der Site-Visit mit Board und Management unterstreicht, dass der nächste Schritt der Wertschöpfung aktiv vorbereitet wird.

Dass die PDAC als weltweit größte Minenmesse in Toronto gerade erst zu Ende gegangen ist, passt ins Bild: Kapitalmarkt- und Partnergespräche laufen, während operativ geliefert wird.

Mit dem 2. Bohrgerät nächste Woche im North Block kommt zusätzlich der Entdeckungshebel dazu.

Und das Makro-Umfeld spielt mit: Hohe Goldpreise und unterdurchschnittliche Produktionskosten dank Haufenlaugung in Mexiko ermöglichen außergewöhnliche Margen.

Genau diese Kombination aus bevorstehenden Bohrergebnissen, Pilotminen-Fortschritt und Exploration-Upside wird das Momentum weiter verstärken.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.108.954

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,93 CAD (04.03.2026)

Marktkapitalisierung: 73 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,58 EUR (04.03.2026)

Marktkapitalisierung: 45 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Tocvan Ventures Corp. („Tocvan“; „das Unternehmen“) weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Tocvan verwiesen, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zugänglich sind, um eine umfassendere Diskussion der Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen zu erhalten. Übersetzungen aus dem Englischen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Abweichungen oder Fehler können nicht ausgeschlossen werden. Verbindlich sind ausschließlich die englischen Originalfassungen. Dieser Bericht enthält bestimmte Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, gelten als zukunftsgerichtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf: Den erwarteten Umfang, Zeitplan und die Ergebnisse laufender und geplanter Bohr- und Analyseprogramme im South Block und North Block, den Zeitpunkt und die Aussagekraft anstehender Laborergebnisse, die potenzielle Entdeckung bzw. Abgrenzung einer epithermalen Gold-Silber-Mineralisierung im North Block, die erwartete Lieferung, den Aufbau, die Inbetriebnahme und den Betrieb der geplanten Pilot-Verarbeitungsanlage einschließlich angenommener Bau- und Installationszeiträume, die Entwicklung der vollständig genehmigten Gran Pilar Pilotmine in Richtung kurzfristiger Produktion und Umsatzgenerierung, Annahmen zu zukünftigen Gewinnungsraten, Betriebskosten und Produktionskosten einschließlich der Erwartung kosteneffizienter Haufenlaugung, die potenzielle wirtschaftliche Bedeutung von Explorationserfolgen, die Möglichkeit einer Ressourcenerweiterung bei Gran Pilar und El Picacho sowie Erwartungen hinsichtlich Edelmetallpreisen, Marktbedingungen, Finanzierungsmöglichkeiten, Partnerschaften oder M&A-Aktivitäten. Die in diesem Bericht enthaltenen Aussagen zu potenziellen Margen, Cashflows oder wirtschaftlichen Effekten – insbesondere in Verbindung mit Goldpreisen und angenommenen Kostenstrukturen – basieren auf vereinfachten Annahmen und dienen ausschließlich illustrativen Zwecken. Sie stellen weder eine wirtschaftliche Studie noch eine Vormachbarkeits- oder Machbarkeitsanalyse dar und sind nicht als Prognose tatsächlicher Ergebnisse zu verstehen. Sofern in diesem Bericht auf Zielbereiche, Explorationsziele oder potenzielle Projektgrößen Bezug genommen wird, handelt es sich um konzeptionelle Aussagen auf Basis begrenzter Daten. Es liegen derzeit keine nach NI 43-101 definierten Mineralressourcen oder Mineralreserven vor. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zur Definition einer Mineralressource führen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Einschätzungen und Erwartungen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen gelten, unterliegen jedoch naturgemäß erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen zählen unter anderem: Die spekulative Natur von Explorations- und Entwicklungsprojekten, geologische Unsicherheiten hinsichtlich Kontinuität, Gehalt und Ausdehnung mineralisierter Zonen, das Risiko abweichender Bohr- oder Analyseergebnisse, Verzögerungen bei Laboranalysen, Verzögerungen oder Anpassungen von Programmen einschließlich Verfügbarkeit von Bohrgeräten, Personal oder Ausrüstung, technische und operative Risiken einschließlich Infrastruktur, Genehmigungen, Sicherheits- und Umweltauflagen, Kostenüberschreitungen oder Zeitverzögerungen bei der Pilotmine bzw. Pilotanlage, Unsicherheiten hinsichtlich tatsächlicher Gewinnungsraten und Kostenstrukturen, Abhängigkeit von Dritten (Lieferanten, Auftragnehmer, Labore), regulatorische, rechtliche und politische Rahmenbedingungen in Mexiko, Schwankungen der Edelmetallpreise, Wechselkursrisiken sowie allgemeine Markt- und Kapitalmarktrisiken. Darüber hinaus können makroökonomische Entwicklungen, Zinspolitik, Liquidität im Rohstoffsektor sowie geopolitische Ereignisse die Marktbedingungen und die Fähigkeit zur Projektfinanzierung wesentlich beeinflussen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den dargestellten Erwartungen abweichen. Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf solche Aussagen zu verlassen. Weder der Autor noch Tocvan Ventures Corp. übernehmen – sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben – eine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie stets Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage von Online- oder Druckberichten, einschließlich Berichten von Rockstone – insbesondere, wenn es sich um kleine, wenig gehandelte Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann die Wertpapiere jederzeit ohne Ankündigung handeln; dadurch können weitere Interessenkonflikte entstehen. Dieser Bericht ist als werbliche Veröffentlichung zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne Vorankündigung ändern. Eine Haftung für finanzielle Verluste, die durch Investitionen aufgrund dieses Berichts entstehen, ist ausgeschlossen. Die Ansichten von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen spiegeln ausschließlich die eigenen Einschätzungen wider und basieren auf Informationen aus öffentlichen Quellen, die als zuverlässig gelten. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung vorgenommen. Weder Rockstone noch der Autor garantieren die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit des Inhalts, noch dessen Eignung für bestimmte Zwecke. Ebenso gibt es keine Garantie, dass die erwähnten Unternehmen sich wie erwartet entwickeln oder dass vorgenommene Vergleiche mit anderen Unternehmen zutreffen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer sorgfältig. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, nutzen Sie weder diese Website noch den Bericht. Durch die Nutzung der Website oder dieses Berichts erklären Sie sich mit dem Disclaimer einverstanden, unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner und bildender Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Tradingview.com, Stockwatch.com, Tocvan Ventures Corp. und öffentlich zugänglichen Quellen.