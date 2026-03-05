Broadcom Aktie weiter im Aufwärtstrend - +6,00 % - 05.03.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,00 % konnte die Broadcom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Broadcom Aktie. Nach einem Plus von +2,03 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 291,68€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Der Kurs der Broadcom Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,18 %.

Allein seit letzter Woche ist die Broadcom Aktie damit um +3,48 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,44 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Broadcom auf -3,06 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

Broadcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,48 % 1 Monat +4,44 % 3 Monate -13,18 % 1 Jahr +60,01 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,38 Bil.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %. Intel notiert im Minus, mit -0,10 %. NVIDIA notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Qualcomm verliert -0,50 % Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,78 %.

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.