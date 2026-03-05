    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    Broadcom Aktie weiter im Aufwärtstrend - +6,00 % - 05.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Broadcom Aktie bisher um +6,00 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Broadcom Aktie.

    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

    Broadcom Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.03.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,00 % konnte die Broadcom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Broadcom Aktie. Nach einem Plus von +2,03 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 291,68. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der Kurs der Broadcom Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,18 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Broadcom Aktie damit um +3,48 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,44 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Broadcom auf -3,06 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

    Broadcom Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,48 %
    1 Monat +4,44 %
    3 Monate -13,18 %
    1 Jahr +60,01 %

    Informationen zur Broadcom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,38 Bil.EUR € wert.

    Marktüberblick: Broadcom erfreut nachbörslich


    Der deutsche Aktienmarkt profitierte zur Wochenmitte von der Hoffnung, dass sich der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus in absehbarer Zeit wieder normalisieren könnte. Die Erdgaspreise orientierten sich am Berichtstag deutlich südwärts. Der DAX erholte sich um 1,74 Prozent auf 24.205 Punkte. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 1,87 respektive 2,79 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 82 Gewinner und 16 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 74 P...

    Barclays belässt Broadcom auf 'Overweight' - Ziel 500 Dollar


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe eine hohe Hürde genommen und den ersten Aufschlag gemacht für die im Geschäftsjahr 2027 …

    Erholung - Südkorea mit kräftiger Gegenbewegung


    Die asiatischen Börsen haben sich am Donnerstag merklich erholt. Nach den deutlichen Verlusten in der ersten Wochenhälfte kam es damit zu einer Gegenbewegung. Erneut fiel die südkoreanische Börse mit massiven Veränderungen auf, dieses Mal mit …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %. Intel notiert im Minus, mit -0,10 %. NVIDIA notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Qualcomm verliert -0,50 % Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,78 %.

    Broadcom Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Broadcom

    +7,31 %
    +4,73 %
    +4,43 %
    -13,20 %
    +59,34 %
    +378,59 %
    +694,09 %
    +2.041,65 %
    +25.268,28 %
    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z



