Kursverluste - Iran-Krieg bleibt im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Anleihemarkt hat am Donnerstag nachgegeben. Die Folgen des Iran-Kriegs bestimmen weiterhin das Geschehen an den Finanzmärkten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,17 Prozent auf 128,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,79 Prozent. Zum Wochenstart hatte die Rendite noch bei 2,65 Prozent gelegen.

Bei den Öl- und Gaspreise zeigte sich seit Mittwoch eine Beruhigung. Eine dauerhafte Entspannung ist aber nicht in Sicht. Die Kriegshandlungen weiten sich aus.