JPMORGAN stuft Renk auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen. Dies sei aber großteils bloß "Lärm". Er rät den Anlegern, jede Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 57,32EUR auf Tradegate (05. März 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte