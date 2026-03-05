JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei am Mittelpunkt der sehr weit gefassten Zielspannen sowohl beim Umsatz als auch dem operativen Ergebnis etwas schwächer als gedacht, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht. Typischerweise grenze Renk aber später an das obere Ende ein, und dies wäre solide./rob/ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 57,32EUR auf Tradegate (05. März 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



