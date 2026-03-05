Rüstungskonzern Renk mit Rekordzahlen! Ist das die Wende?

Besonders stark lief der Panzer-Bereich Vehicle Mobility Solutions, der mit einem Umsatzplus von fast 25 Prozent auf 872 Millionen Euro glänzte. Auch die Tochtergesellschaft Renk America erzielte mit Aufträgen über 550 Millionen US-Dollar einen beachtlichen Erfolg. Das modularisierte Produktionskonzept, das im dritten Quartal des vergangenen Jahres eingeführt wurde, zeigt erste positive Effekte und steigert die Effizienz der Produktion.

Rüstungsnachfrage lässt Renk in 2025 erblühen: Der Getriebehersteller verzeichnete mit einem Umsatz von 1,37 Milliarden Euro einen Anstieg von fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Maßgeblich für den Erfolg war das boomende Rüstungsgeschäft, das als Wachstumstreiber fungierte. Das Unternehmen konnte zudem das bereinigte Ebit um 21,7 Prozent auf 230 Millionen Euro steigern, was die eigenen Erwartungen sowie die Marktschätzungen nahezu erfüllte.

Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich Renk weiterhin optimistisch und erwartet weiteres Wachstum. Der Umsatz soll auf über 1,5 Milliarden Euro steigen, während das bereinigte Ebit auf eine Spanne zwischen 255 und 285 Millionen Euro ansteigt. Analysten sind bereits in der oberen Hälfte der Spanne angelangt, was das Vertrauen in die Prognosen unterstreicht. Besonders hervorzuheben ist der Rekordauftragsbestand von knapp 6,7 Milliarden Euro, der Renk gut aufgestellt für die kommenden Monate macht.

Zudem können sich Aktionäre über eine deutlich erhöhte Dividende freuen: Der Vorstand schlägt eine Ausschüttung von 0,58 Euro je Aktie vor, was eine Steigerung von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Ausschüttungsquote liegt damit bei soliden 40,9 Prozent. Die Dividendenanhebung sendet ein starkes Signal an die Aktionäre, die mit einer positiven Kursentwicklung seit dem Börsengang 2024 sowie der Aufnahme in den MDAX im März 2025 rechnen dürfen.

Trotz der positiven Ergebnisse gab die Renk-Aktie am Donnerstag um 4 Prozent nach und notiert bei 56,90 Euro. In den vergangenen 12 Monaten haben die Papiere mehr als 50 Prozent zulegen können und damit mehr als die Konkurrenten Rheinmetall und Hensoldt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 59,37 € , was eine Steigerung von +4,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer