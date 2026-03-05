    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBristol-Myers Squibb AktievorwärtsNachrichten zu Bristol-Myers Squibb
    BLUETTI stellt auf der KEY 2026 das Energiespeichersystem ES125 C&I vor

    Foto: adobe.stock.com

    RIMINI, Italien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für saubere Energie, stellt das Energiespeichersystem ES125 C&I vor, eine skalierbare und intelligente ESS-Lösung, die speziell auf die Energieunabhängigkeit von Gewerbe- und Industriekunden zugeschnitten ist.

    BLUETTI ES125 C&I Energy Storage System

    Reaktion auf die sich wandelnde Energielandschaft in Europa

    Während die EU REPowerEU und ihre Klimaziele für 2030 vorantreibt, sehen sich gewerbliche und industrielle Nutzer mit steigenden Strompreisen und zunehmenden Netzengpässen konfrontiert. Dieser Druck beschleunigt die Nachfrage nach dezentralen Energiespeichern, um Spitzenlasten zu bewältigen und die Integration erneuerbarer Energien zu unterstützen.

    Vor diesem Hintergrund bringt BLUETTI das Energiespeichersystem ES125 C&I auf den Markt, das Unternehmen dabei helfen soll, ihre Energieversorgungssicherheit zu verbessern und ihre Stromkosten in einem zunehmend volatilen Energiemarkt zu verwalten.

    Flüssigkeitsgekühltes Energiespeichersystem ES125

    Das ES125 ist ein vollständig integrierter C&I-Energiespeicherschrank, der nach dem Konzept „Ein Schrank = ein System" gebaut wurde. Mit einer Leistung von 125 kW / 257 kWh in einer flüssigkeitsgekühlten Architektur integriert es Batterie + PCS + BMS + EMS auf Werksebene und ermöglicht so eine Plug-and-Play-Bereitstellung bei gleichzeitiger Reduzierung der EPC-Komplexität und der Inbetriebnahmezeit.

    Das ES125 ist mit einer LiFePO₄- Batterie ausgestattet und verfügt über eine präzise Flüssigkeitskühlung, um eine ausgeglichene Zelltemperatur aufrechtzuerhalten und die Lebensdauer des Systems zu verlängern. Der Akku ist durch ein Gehäuse mit Schutzart IP67 geschützt und wird von einem KI-gestützten EMS und BMS unterstützt, die kontinuierlich Spannung, Temperatur und Ladezustand überwachen, um eine frühzeitige Fehlererkennung und einen optimierten Systembetrieb zu ermöglichen.

    Für zusätzliche Sicherheit verfügt das System über ein aerosolbasiertes Feuerlöschsystem, das automatisch in der frühesten Phase einer Batterieanomalie reagiert.

    Flexibler Betrieb und kommerzielle Anwendungen

    Der ES125 unterstützt netzgebundene, netzunabhängige und hybride Konfigurationen und ermöglicht eine nahtlose Umschaltung auf kritische Lasten. Zu den wichtigsten kommerziellen Anwendungen gehören:

    • Spitzenlastabdeckung: Reduzierung der Stromkosten um 20 % bis 50 % durch Optimierung der Leistungsgebühren
    • Kapazitätserweiterung: Unterstützung von Geräten mit hoher Last ohne kostspielige Aufrüstung des Netztransformators
    • Notstromversorgung: Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität bei Stromausfällen oder Netzinstabilität
    • Dieselersatz: Eliminierung von Kraftstoffkosten, Emissionen und Lärmbelästigung
    • Vorbereitung für virtuelle Kraftwerke (VPP): Teilnahme an Netzdienstleistungen und Energiehandelsprogrammen

    Globales Fertigungs- und Servicenetzwerk

    Das ES125 wird von den globalen Fertigungs- und Servicezentren von BLUETTI unterstützt. BLUETTI ist derzeit in über 120 Ländern und Regionen tätig und verfügt über 30 Tochtergesellschaften, 55 Lagerhäuser im Ausland und 22 globale Servicezentren, die die lokale Logistik und den Kundendienst unterstützen.

    Mit 13 Jahren Technologieentwicklung, 847 weltweiten Patenten und einer Produktionsstätte von 130.000 m² hat sich BLUETTI zum Ziel gesetzt, zuverlässige und skalierbare Energiespeicherlösungen für gewerbliche und industrielle Kunden weltweit anzubieten.

    Treffen Sie BLUETTI auf der KEY 2026

    • Veranstaltung: Einführung der BLUETTI C&I Energiespeicher
    • Datum: 4. März, 15:00 - 15:40
    • Ort: Stand #0016, Pavillon D7, Rimini Expo Centre, Italien

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925706/BLUETTI_ES125_C_I_Energy_Storage_System.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bluetti-stellt-auf-der-key-2026-das-energiespeichersystem-es125-ci-vor-302705149.html



