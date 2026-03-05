WARBURG RESEARCH stuft Kion auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 73 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das aktuelle Niveau biete nach der Kurskorrektur eine gute Einstiegschance, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag im Resümee zum Geschäftsbericht./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 53,85EUR auf Tradegate (05. März 2026, 10:27 Uhr) gehandelt.



