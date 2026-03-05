WARBURG RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Buy" belassen. Die Anlagestory lebe aktuell vom disziplinierten Kostenmanagement angesichts trägen Wachstums, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Kurzfristig fehle es an Impulsen für den Wert./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 8,07EUR auf Tradegate (05. März 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.
