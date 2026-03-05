Verbio - Aktie steigt kräftig - 05.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Mit einer Performance von +7,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verbio Aktie. Nach einem Plus von +2,44 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 28,74€, mit einem Plus von +7,08 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Verbio AG ist ein führender europäischer Biokraftstoffhersteller, spezialisiert auf Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Technologien hebt sich Verbio von Konkurrenten wie Neste und ADM ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Verbio Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +51,42 %.

Allein seit letzter Woche ist die Verbio Aktie damit um +4,89 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,32 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Verbio auf +35,44 %.

Verbio Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,89 % 1 Monat +14,32 % 3 Monate +51,42 % 1 Jahr +248,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbio als Wachstumskatalysator durch Regulierung und Energiepreisentwicklung. Die Diskussion fokussiert sich auf 10–15% Biogas/Biomethan-Beimischung in BW und Heizungsmodernisierung, potenzielle Margen- und Nachfrageschübe sowie den Ausbau des Biomethan-/BioLNG-Netzes. Eine neue Biomethan-Taskforce wird als Beschleuniger gesehen. Kursentwicklung und Bewertung werden anhand dieser Fundamentaldaten diskutiert; Skepsis zu Einzelpositionen bleibt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,83 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,61 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.