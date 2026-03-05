SMA Solar Technology - Aktie zieht deutlich an - 05.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Sie steigt um +3,66 % auf 32,82€. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +8,87 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 32,82€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten Verluste von -13,47 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -3,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SMA Solar Technology -7,55 % verloren.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,57 % 1 Monat -8,04 % 3 Monate -13,47 % 1 Jahr +116,29 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,13 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

SMA Solar schließt 2025 mit tiefroten Zahlen und gibt vorsichtigen Ausblick für 2026 Die SMA Solar Technology AG hat für 2025 vorläufige, ungeprüfte Zahlen vorgelegt und damit ein schwieriges Jahr bilanziert. Der Konzernumsatz sank leicht um 0,9 …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,82 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,63 %. SolarEdge legt um +2,18 % zu

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.