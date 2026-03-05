Gerresheimer Aktie überzeugt mit Kursplus - 05.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Mit einer Performance von +3,11 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Gerresheimer Aktie. Nach einem Plus von +4,86 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 17,570€, mit einem Plus von +3,11 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der heutige Anstieg bei Gerresheimer konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -34,47 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +12,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Gerresheimer -38,67 % verloren.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,49 % 1 Monat -32,39 % 3 Monate -34,47 % 1 Jahr -78,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Gerresheimer-Aktie: Kürzliche Kursbewegungen auf rund 17,5–18 EUR werden diskutiert, doch Skepsis gegenüber Nachhaltigkeit bleibt. Fundamentale Debatte: MG-Verkauf zur Leverage-Reduktion und EBITDA-/Ausblicksprognosen bis 2026 beeinflussen die Bewertung. Technisch werden Turnaround-Szenarien gegen Chart-/UBS-Einschätzungen abgewogen; Spekulationen über Großinvestoren kursieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 606,52 Mio. € wert.

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.