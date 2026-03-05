    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Chipstrategie im Umbruch

    685 Aufrufe 685 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brisante Wende bei KI-Chips: Nvidia stoppt H200 für China!

    Nvidia stoppt laut einem Medienbericht die Produktion seiner H200-Chips für China und verlagert die Kapazitäten. Das sendet ein klares Signal an Investoren.

    Chipstrategie im Umbruch - Brisante Wende bei KI-Chips: Nvidia stoppt H200 für China!
    Foto: Nikolas Kokovlis - picture alliance / NurPhoto

    Der US-Chiphersteller Nvidia hat die Produktion seiner H200-KI-Chips für den chinesischen Markt gestoppt. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

    Demnach verlagert Nvidia Fertigungskapazitäten beim taiwanischen Auftragsfertiger TSMC von den H200-Chips auf die nächste Hardware-Generation mit dem Namen Vera Rubin. Reuters konnte den Bericht zunächst nicht unabhängig bestätigen. Weder Nvidia noch TSMC reagierten umgehend auf Anfragen der Nachrichtenagentur.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    192,83€
    Basispreis
    0,99
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    170,59€
    Basispreis
    1,15
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz US-Lizenzen kein Absatz in Sicht

    Noch in der vergangenen Woche hatte Nvidia erklärt, von der US-Regierung Lizenzen erhalten zu haben, um "kleine Mengen" seiner H200-Chips nach China zu liefern. Die jetzige Produktionspause deutet jedoch darauf hin, dass der Konzern kurzfristig nicht mit nennenswerten Verkäufen in der Volksrepublik rechnet.

    Ein Vertreter des US-Handelsministeriums hatte im vergangenen Monat erklärt, dass keiner der H200-Chips an chinesische Kunden verkauft worden sei.

    Bereits im Januar hatte die Regierung von Präsident Donald Trump grünes Licht für China-Lieferungen der H200-Chips gegeben. Die Auslieferungen blieben jedoch aufgrund eingebauter Kontrollmechanismen im Genehmigungsprozess blockiert.

    Strategische Neuausrichtung mit Signalwirkung

    Die Entscheidung, Kapazitäten auf die kommende Vera-Rubin-Plattform zu verlagern, zeigt eine klare Priorisierung. Nvidia fokussiert sich offenbar stärker auf die nächste Chipgeneration und auf Märkte mit verlässlicherer regulatorischer Perspektive.

    Für Investoren ist das ein deutliches Signal. Der Konzern scheint nicht mehr auf eine schnelle Wiederbelebung des China-Geschäfts mit H200-Chips zu setzen. Stattdessen beschleunigt Nvidia den Übergang zur nächsten technologischen Stufe im globalen Wettbewerb um Künstliche Intelligenz.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chipstrategie im Umbruch Brisante Wende bei KI-Chips: Nvidia stoppt H200 für China! Nvidia stoppt laut einem Medienbericht die Produktion seiner H200-Chips für China und verlagert die Kapazitäten. Das sendet ein klares Signal an Investoren.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     