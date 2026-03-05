Brisante Wende bei KI-Chips: Nvidia stoppt H200 für China!

Demnach verlagert Nvidia Fertigungskapazitäten beim taiwanischen Auftragsfertiger TSMC von den H200-Chips auf die nächste Hardware-Generation mit dem Namen Vera Rubin. Reuters konnte den Bericht zunächst nicht unabhängig bestätigen. Weder Nvidia noch TSMC reagierten umgehend auf Anfragen der Nachrichtenagentur.

Der US-Chiphersteller Nvidia hat die Produktion seiner H200-KI-Chips für den chinesischen Markt gestoppt. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Trotz US-Lizenzen kein Absatz in Sicht

Noch in der vergangenen Woche hatte Nvidia erklärt, von der US-Regierung Lizenzen erhalten zu haben, um "kleine Mengen" seiner H200-Chips nach China zu liefern. Die jetzige Produktionspause deutet jedoch darauf hin, dass der Konzern kurzfristig nicht mit nennenswerten Verkäufen in der Volksrepublik rechnet.

Ein Vertreter des US-Handelsministeriums hatte im vergangenen Monat erklärt, dass keiner der H200-Chips an chinesische Kunden verkauft worden sei.

Bereits im Januar hatte die Regierung von Präsident Donald Trump grünes Licht für China-Lieferungen der H200-Chips gegeben. Die Auslieferungen blieben jedoch aufgrund eingebauter Kontrollmechanismen im Genehmigungsprozess blockiert.

Strategische Neuausrichtung mit Signalwirkung

Die Entscheidung, Kapazitäten auf die kommende Vera-Rubin-Plattform zu verlagern, zeigt eine klare Priorisierung. Nvidia fokussiert sich offenbar stärker auf die nächste Chipgeneration und auf Märkte mit verlässlicherer regulatorischer Perspektive.

Für Investoren ist das ein deutliches Signal. Der Konzern scheint nicht mehr auf eine schnelle Wiederbelebung des China-Geschäfts mit H200-Chips zu setzen. Stattdessen beschleunigt Nvidia den Übergang zur nächsten technologischen Stufe im globalen Wettbewerb um Künstliche Intelligenz.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion