    ROUNDUP

    Ströer erwartet erneut stabile Ergebnisse - Aktie gibt nach

    ROUNDUP - Ströer erwartet erneut stabile Ergebnisse - Aktie gibt nach
    Foto: Oliver Berg - dpa

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer hat 2025 die verhaltene Wirtschaftsentwicklung zu spüren bekommen. Der Umsatz stieg moderat, das bereinigte operative Ergebnis lag auf Vorjahresniveau. Für das laufende Jahr stellt das Management ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird zum Vorjahr erneut eine "weitgehend stabile" Entwicklung erwartet. An der Börse kommt das nicht gut an.

    Für die Aktie ging es im frühen Handel am Donnerstag zuletzt um fast fünf Prozent nach unten auf 32,50 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie 15 Prozent an Wert eingebüßt, in den vergangenen zwölf Monaten liegt das Minus bei rund 40 Prozent. Im Oktober hatten Gerüchte über eine mögliche Übernahme der Außenwerbesparte von Ströer durch eine Investorengruppe die Aktie kurzfristig nach oben ausbrechen lassen. Der Kurssprung konnte aber nicht gehalten werden und die Aktie setzte ihren Abwärtstrend fort.

    Für Marcus Diebel von JPMorgan hat der Ausblick für 2026 enttäuscht. Der Prognose eines weitgehend stabilen bereinigten Ergebnisses stehe eine Konsensschätzung gegenüber, die auf ein Wachstum von 8 bis 9 Prozent hinauslaufe. Auch für James Tate von der US-Investmentbank Goldman Sachs war der Ausblick durchwachsen. Das operative Quartalsergebnis sei etwas besser gewesen, trotz etwas geringerer Umsätze als gedacht.

    Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse auf Basis vorläufiger Zahlen leicht um ein Prozent auf rund 2,08 Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Morgen in Köln mitteilte. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekt, ging der Umsatz zurück. Im Kerngeschäft mit klassischer und digitaler Außenwerbung (OOH Media) erhöhte sich der Umsatz um rund vier Prozent auf 989 Millionen Euro.

    Bereinigt um Sondereffekte sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verdiente Ströer 626 Millionen Euro und damit so viel wie im Vorjahr. Die Ergebnisse lagen dabei im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Ströer hatte im September seine Jahresprognose gesenkt und einen Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt.

    Unter dem Strich lag der Gewinn mit 140 Millionen Euro fünf Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Der bereinigte freie Barmittelfluss (Free Cashflow) sank um fast ein Drittel auf rund 107 Millionen Euro.

    Die endgültigen Zahlen will Ströer am 23. März veröffentlichen./err/nas/stk

    Stroeer

    -4,38 %
    -4,28 %
    -5,30 %
    -13,30 %
    -41,50 %
    -42,83 %
    -56,89 %
    -42,67 %
    +55,95 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 30.433 auf Ariva Indikation (05. März 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -4,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,84 Mrd..

    Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +25,19 %/+113,74 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    ROUNDUP Ströer erwartet erneut stabile Ergebnisse - Aktie gibt nach Der Werbevermarkter Ströer hat 2025 die verhaltene Wirtschaftsentwicklung zu spüren bekommen. Der Umsatz stieg moderat, das bereinigte operative Ergebnis lag auf Vorjahresniveau. Für das laufende Jahr stellt das Management ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht.
